युवाओं के लिए मिसाल बनीं बिहार की निशा, दारोगा बनने के बाद BPSC में लहराया परचम

संदीप चित्रांश, बगहा (पश्चिम चंपारण)। सपने बड़े हों और हौसला बुलंद तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। बगहा की निशा कुमारी ने पहले दारोगा बनकर अपनी प्रतिभा साबित की और अब 70वीं BPSC परीक्षा में आरडीओ पद पर चयनित होकर युवाओं के सामने सफलता की नई मिसाल पेश की है।

बेटियां किसी परिवार की जिम्मेदारी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती हैं। इस बात को बगहा की निशा कुमारी ने अपनी सफलता से साबित कर दिया है। चार बेटियों वाले एक साधारण किसान परिवार की निशा ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा में ग्रामीण विकास पदाधिकारी (आरडीओ) के पद पर चयनित होकर न केवल माता-पिता का सपना पूरा किया, बल्कि पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है।

इस दीपावली निशा की सफलता ने परिवार के आंगन में खुशियों का ऐसा दीप जलाया है, जिसकी रोशनी समाज की दूसरी बेटियों तक भी पहुंच रही है। निशा की सफलता के पीछे किसी संपन्न परिवार की आर्थिक ताकत नहीं, बल्कि माता-पिता का त्याग, विश्वास और उनकी वर्षों की मेहनत है।



बगहा नगर के काली स्थान रोड, वार्ड संख्या 28 निवासी उनके पिता प्रदीप कुमार गुप्ता छोटे किसान हैं। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए वह कपड़े की छोटी दुकान भी चलाते हैं। दादा शालिग्राम प्रसाद भी किसान होने के साथ पीडीएस दुकानदार हैं। सीमित आमदनी के बावजूद परिवार ने बेटियों की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी।

चार बहनों में दूसरे स्थान पर है निशा निशा चार बहनों में दूसरे स्थान पर है। परिवार में कोई बेटा नहीं है, लेकिन पिता प्रदीप कुमार को इसका कभी मलाल नहीं रहा। उनका कहना है कि चारों बेटियों ने कभी बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने बेटियों को बेहतर शिक्षा देने और उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास किया। आज निशा की सफलता उनके इसी विश्वास और संघर्ष का परिणाम है।