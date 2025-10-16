Bihar STET परीक्षा पास कराने के लिए पटना में हुआ था सौदा, रैकेट में शामिल 2 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सदर थाना क्षेत्र के कच्ची-पक्की शेरपुर स्थित आनलाइन केंद्र से एसटीईटी परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर दूसरे की जगह पर परीक्षा देने आए गिरफ्तार परीक्षार्थी से पुलिस ने पूछताछ की। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि पटना के एक कोचिंग में एसटीईटी परीक्षा पास कराने के लिए मोटी रकम में सौदा हुआ था। इसके बदले आरोपित ने एडवांस भी लिया था। पटना के कई कोचिंग संचालकों का एक रैकेट पूछताछ में पुलिस को यह भी पता चला है कि पटना के कई कोचिंग संचालकों का एक रैकेट है। जिनके द्वारा स्कालर को परीक्षा में बिठाकर पास कराने का ठेका लिया जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस को आरोपित ने कई के नाम व ठिकाने के बारे में भी बताया है। इन सभी के मोबाइल नंबर भी पुलिस को मिले है। इसके आधार पर जांच कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पटना पुलिस से संपर्क कर कार्रवाई पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपितों से मिली जानकारी के बाद मधेपुरा व पटना पुलिस से संपर्क कर इन दोनों के पूर्व का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। साथ ही रैकेट में शामिल आराेपितों पर कार्रवाई के लिए पटना पुलिस से संपर्क कर कार्रवाई भी की जा रही है।

विदित हो कि मंगलवार को एसटीईटी परीक्षा के दौरान मधेपुरा के सोनू कुमार की जगह पटना का रमेश कुमार परीक्षा देने आया था। इसी दौरान संदेह होने पर पकड़ा गया था। इसके बाद दोनों को पकड़ लिया गया था। इसके बाद दोनों को पुलिस के हवाले किया गया था।