Bihar STET परीक्षा पास कराने के लिए पटना में हुआ था सौदा, रैकेट में शामिल 2 गिरफ्तार
मुजफ्फरपुर में एसटीईटी परीक्षा में फर्जीवाड़ा करते पकड़े गए परीक्षार्थी से पूछताछ में पता चला कि पटना के एक कोचिंग सेंटर में परीक्षा पास कराने का सौदा हुआ था। पुलिस को कोचिंग संचालकों के रैकेट का पता चला है, जो स्कालर को परीक्षा में बिठाकर पास कराते हैं। मधेपुरा और पटना पुलिस मिलकर मामले की जांच कर रही है और दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सदर थाना क्षेत्र के कच्ची-पक्की शेरपुर स्थित आनलाइन केंद्र से एसटीईटी परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर दूसरे की जगह पर परीक्षा देने आए गिरफ्तार परीक्षार्थी से पुलिस ने पूछताछ की।
प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि पटना के एक कोचिंग में एसटीईटी परीक्षा पास कराने के लिए मोटी रकम में सौदा हुआ था। इसके बदले आरोपित ने एडवांस भी लिया था।
पटना के कई कोचिंग संचालकों का एक रैकेट
पूछताछ में पुलिस को यह भी पता चला है कि पटना के कई कोचिंग संचालकों का एक रैकेट है। जिनके द्वारा स्कालर को परीक्षा में बिठाकर पास कराने का ठेका लिया जाता है।
पुलिस को आरोपित ने कई के नाम व ठिकाने के बारे में भी बताया है। इन सभी के मोबाइल नंबर भी पुलिस को मिले है। इसके आधार पर जांच कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
पटना पुलिस से संपर्क कर कार्रवाई
पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपितों से मिली जानकारी के बाद मधेपुरा व पटना पुलिस से संपर्क कर इन दोनों के पूर्व का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। साथ ही रैकेट में शामिल आराेपितों पर कार्रवाई के लिए पटना पुलिस से संपर्क कर कार्रवाई भी की जा रही है।
विदित हो कि मंगलवार को एसटीईटी परीक्षा के दौरान मधेपुरा के सोनू कुमार की जगह पटना का रमेश कुमार परीक्षा देने आया था। इसी दौरान संदेह होने पर पकड़ा गया था। इसके बाद दोनों को पकड़ लिया गया था। इसके बाद दोनों को पुलिस के हवाले किया गया था।
सदर थानाध्यक्ष अस्मित कुमार ने बताया कि प्राथमिकी के बाद दोनों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपितों में मधेपुरा के सोनू कुमार और पटना के रमेश कुमार शामिल है।
जांच में पुलिस को पता चला कि दोनों पटना में काेचिंग करते थे। परीक्षा में बैठने के लिए पटना में मोटी रकम का सौदा हुआ था। पुलिस का कहना है कि इस दिशा में जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके है। जिसमें पटना के कई कोचिंग वाले की मिलीभगत सामने आई थी।
