Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar STET 2025 : 11 अक्टूबर से डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड, सीबीटी 14 को

    By Digital Desk Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 06:10 PM (IST)

    Bihar STET 2025 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी की ओर से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का आयोजन किया जा रहा है। एक ओर इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है तो दूसरी ओर परीक्षा की तिथि और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने डेट भी एनाउंस कर दिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

     डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Bihar STET 2025:बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB)की ओर से होने वाली माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025 के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। जारी आवेदन प्रक्रिया के बीच ही एडमिट कार्ड जारी होने और परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    समिति की ओर से जारी सूचना के अनुसार 11 अक्टूबर 2025 से समिति की आधिकारिक वेबसाइट https://www.bihar-stet.com पर परीक्षार्थी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करते हुए अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

    समिति की ओर से परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों का सही से अध्ययन कर लें। उसमें अंकित तिथि और केंद्र पर ही परीक्षा देने के लिए तय समय पर पहुंचे।

    बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है और इसकी अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2025 है। परीक्षा की तिथि 25 अक्टूबर 2025 तक निर्धारित की गई है।

    पात्रता मानदंड:

    आयु सीमा: न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष (सामान्य पुरुष), 40 वर्ष (सामान्य महिला/बीसी/ईबीसी), 42 वर्ष (एससी/एसटी)

    शैक्षिक योग्यता: संबंधित विषय में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री और बी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण

    परीक्षा पैटर्न:

    •  परीक्षा का तरीका: कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी)
    •  प्रश्नों की संख्या: 150
    •  परीक्षा की अवधि: 2.5 घंटे
    •  नकारात्मक अंकन: नहीं

    परिणाम:

    परिणाम की घोषणा नवंबर 2025 में किए जाने की संभावना है। बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी को ताउम्र के लिए वैलिड सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए अवसर मिल पाएगा।

    एक पेपर के लिए परीक्षा शुल्क के रूप में जनरल व ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 960 रुपये देने होंगे। जबकि एससी,एसटी व पीएच के लिए 760 रुपये का भुगतान करना होगा। दोनों पेपर के लिए आवेदन शुल्क जनरल, बीसी व डब्ल्यूएस के लिए 1440 रुपये है जबकि एससी, एसटी वी पीएच के लिए 1140 रुपये है। परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में ही करना होगा।