    दरभंगा से नई दिल्ली जा रही बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में फटा अग्निशमन यंत्र, मची अफरातफरी

    Updated: Tue, 16 Dec 2025 11:00 PM (IST)

    बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो दरभंगा से नई दिल्ली जा रही थी, में एक अग्निशमन यंत्र फट गया, जिससे यात्रियों में अफरातफरी मच गई। यह घटना मुजफ्फरपुर ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली 12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के एसी डिब्बा के एम-1 कोच में शौचालय के पास रखा अग्निशमन यंत्र तेज आवाज के साथ फट गया। उसके अंदर का केमिकल बिखरने से चारों ओर धुआं फैल गई।

    इससे कुछ देर के लिए यात्रियों में अफरातफरी मच गई। यह घटना मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर रेलखंड के सिहो स्टेशन के पास घटी। हालांकि ट्रेन वहां नहीं रुकी। ट्रेन में चल रहे कोच अटेंडेंट राकेश कुमार, एस्कार्ट पार्टी और टीटीई को जानकारी मिलने पर मुजफ्फरपुर जंक्शन को खबर किया गया।

    आरपीएफ इंस्पेक्टर मनीष कुमार ने बताया कि इस घटना में किसी यात्री को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बड़ा हादसा टल गया। मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुंचने पर आरपीएफ ने जांच की।

    उसके बाद आगे के स्टेशन हाजीपुर में भी जांच हुई। इस तरह चलती ट्रेन के अंदर अग्निशमन यंत्र फटने से सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। अग्निशमन यंत्रों की देखभाल का जिम्मा कोचिंग डिपो अधिकारी का है। अग्निशमन यंत्रों की क्या स्थिति हैं, इसको लेकर रेल अधिकारी गंभीर नहीं हो रहे।

    बता दें कि मुजफ्फरपुर जंक्शन पर दो साल पहले आग बुझाने के दौरान अग्निशमन यंत्र फट गया था। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। उसके बाद पूरे भारतीय रेलवे में प्लेटफार्म से लेकर ट्रेनों और सभी रेल कार्यालयों में अग्निशमन यंत्रों की जांच हुई।

    रेल अधिकारी इस मामले को भूल गए। सही से अग्निशमन यंत्रों की जांच नहीं हो रही। इसके कारण कमजोर होकर उसका टंकी फट जा रही है। इससे कभी भी कोई बड़ा हादसा ट्रेन में हो सकता है। डीआरएम समस्तीपुर ज्योति प्रकाश मिश्रा ने कहा सभी अग्निशमन यंत्रों की जांच का आदेश दिया गया है।