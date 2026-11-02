बिहार के इंजीनियरिंग-पॉलीटेक्निक छात्रों के लिए 'उमंग' प्रतियोगिता, खेल, साहित्य और कला का महाकुंभ

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Polytechnic Sports Literary Fest: बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कॉलेजों में नामांकित छात्र-छात्राओं के अपनी प्रतिभा दिखाने का शानदार मंच मिलने जा रहा है।

सत्र 2026-27 के लिए राज्यभर के इन तकनीकी संस्थानों में 'उमंग' प्रतियोगिता के आयोजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

इसके तहत खेलकूद से लेकर विभिन्न साहित्यिक और कलात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छात्र-छात्राएं अपना दमखम दिखाएंगे।

तीन चरणों में होगी प्रतियोगिता

यह पूरी प्रतियोगिता कुल तीन चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण में कॉलेज स्तर पर मुकाबले होंगे, जिसके बाद प्रमंडल स्तरीय और अंत में राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

तय शेड्यूल के अनुसार, 15 नवंबर तक सभी कॉलेजों में कॉलेज स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। इसके बाद आगामी 21 से 30 नवंबर के बीच प्रमंडलीय स्तरीय प्रतियोगिताएं होंगी, जो इस अवधि के दौरान किन्हीं तीन दिनों में आयोजित की जाएंगी।