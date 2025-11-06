केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की महागठबंधन को लेकर भविष्यवाणी, सत्ता में आएंगे तो बनाएंगे 'घुसपैठिया घुसाओ बोर्ड'

जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। Bihar Assembly Election 2025: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रामनगर विधानसभा के खैरवा टोला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। उनके संबोधन के बाद बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी और बढ़ गई है। भाषण की शुरुआत भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों के साथ करते हुए उन्होंने चंपारण की धरती को वाल्मीकि की तपोभूमि बताया और नीलकंठ नर्मदेश्वर मंदिर व मदनपुर माई स्थान को नमन किया। उन्होंने थारू जनजाति को भी प्रणाम किया और कहा कि 14 तारीख को होने वाली मतगणना में 11 बजते-बजते राहुल और तेजस्वी का सूपड़ा साफ हो जाएगा।” मिनी चंबल बन जाएगा चंपारण अमित शाह ने कहा कि अगर गलती से ठगबंधन की सरकार बन गई तो चंपारण मिनी चंबल बन जाएगा। उन्होंने चंपारण की नौ सीटों पर जीत का आह्वान करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार ने ही राम मंदिर का सपना साकार किया।

उन्होंने कहा कि “अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं, अब सीता जी का मंदिर भी बनेगा।” शाह ने घोषणा की कि रामनगर की भूमि से ही सीता मंदिर के भूमि पूजन का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार देशभर से घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर निकालेगी। चनपटिया को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा और चंपारण में एयरपोर्ट बनाया जाएगा। शाह ने थारू समाज के विकास, बंद पड़े चीनी मिलों को चालू करने और सड़क व चिकित्सा के क्षेत्र में नई योजनाओं का वादा किया। विपक्ष पर हमला और जनहित की घोषणाएं अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाला, नौकरी के बदले जमीन घोटाले और नरसंहार के मामलों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू ने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है।

शाह ने जीविका दीदी के खाते में दो लाख रुपये देने का वादा किया और मखाना किसानों के हित में मोदी सरकार द्वारा बनाए गए मखाना बोर्ड का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ठगबंधन की सरकार आई तो “घुसपैठिया घुसाओ बोर्ड” बनाया जाएगा।