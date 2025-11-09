सबसे पहले किस सीट की होगी मतगणना, किसके लिए करना होगा अधिक इंतजार, सामने आई व्यवस्था

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Vidhan Sabha Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हुए चुनाव में वोटों की गिनती 16 नवंबर को सुबह आठ बजे से शुरू होगी।

जिले की 11 विधानसभा सीटों के वोटों की गिनती बाजार समिति में होगी। इसकी तैयारी हो गई है। मतगणना के लिए 14 टेबल बनाए गए हैं। इस कारण यहां 25 से 30 राउंड तक वोटों की गिनती होगी।

सुबह साढ़े आठ बजे से रुझान आने की उम्मीद है। बूथों की संख्या को देखते हुृए सबसे पहले सकरा और मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के वोटों की गिनती पूरी होने की उम्मीद है।

सबसे बाद में मुजफ्फरपुर और गायघाट के वोटों की गिनती पूरी होगी। पोस्टल बैलेट की गिनती आरओ टेबल पर होगी।विदित हो कि जिले में सबसे कम बूथ सकरा और मीनापुर में है।

इस कारण यहां 25 राउंड की गिनती में ही मतगणना पूरी हो जाएगी। सबसे अधिक बूथ गायघाट एवं मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर हैं। इस कारण इन दाेनों विधानसभाओं में 30-30 राउंड गिनती होगी।

विधानसभा बूथ राउंड टैली

विधानसभा बूथ राउंड गायघाट 416 30 औराई 400 29 मीनापुर 345 25 बोचहां 365 27 सकरा 343 25 कुढ़नी 375 27 मुजफ्फरपुर 416 30 बरूराज 388 28 पारू 388 28 साहेबगंज 385 28 कुल योग 3721 277

आरओ, एआरओ, आब्जर्वर, प्रत्याशी व एजेंट की उपस्थिति में खोले जाएंगे स्ट्रांग रूम

जिला निर्वाचन पदाधिकारी व जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा मतगणना की पारदर्शिता व निष्पक्षता सर्वोपरि है। इसके लिए सभी निर्वाची पदाधिकारी को आयोग द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शिका पुस्तिका का अध्ययन कर आयोग के मानक के अनुरूप काउंटिंग की संपूर्ण प्रक्रिया त्वरित गति से पूरी करने का निर्देश दिया है।

मतगणना के दिन सुबह स्ट्रांग रूम खोलने की प्रक्रिया प्रत्याशियों अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वीडियो रिकार्डिंग के साथ की जाएगी। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के आरओ, एआरओ, आब्जर्वर, प्रत्याशी व एजेंट की उपस्थिति में ही स्ट्रांग रूम के ताले खोले जाएंगे।