मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का जलस्तर हर दिन बढ़ रहा, नए इलाकों में पहुंचा पानी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में जलस्तर नौ सेंटीमीटर बढ़ा, जबकि तीन दिनों में कुल 24 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है।

सोमवार को बूढ़ी गंडक और बागमती दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। बूढ़ी गंडक में खतरे का निशान 52.53 मीटर पर, बागमती का जलस्तर 55 मीटर पर चिन्हित हैं।

अचानक जलस्तर बढ़ने से नए इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। अहियापुर थाना परिसर में करीब दो फीट पानी बह रहा है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है।

अगर जलस्तर नहीं घटा, तो मंगलवार से थाने में नाव के सहारे आना-जाना होगा। प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पानी जिन इलाकों में घुसा है, उनमें विजयी छपरा, सलेमपुर, कोठियापुर, मिठनसराय और रसूलपुर वाजिद शामिल हैं।दादर रोड से दक्षिणी और सीतामढ़ी रोड से पश्चिम के इलाके भी जलमग्न हो गए हैं। मिठनसराय के मुख्य पथ पर करीब तीन फीट पानी बह रहा है।