    गोवर्धन राम रामाशीष प्रसाद गुप्ता ज्वेलर्स का विवेक गिरफ्तार, दिल्ली के ज्वेलर्स से ढाई करोड़ की ठगी का आरोप

    By Aakash Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 12:05 PM (IST)

    Bihra Crime: दिल्ली पुलिस ने मुजफ्फरपुर में छापेमारी कर विवेक गुप्ता को गिरफ्तार किया। उस पर दिल्ली के एक आभूषण व्यापारी से ढाई करोड़ रुपये से अधिक की ठगी का आरोप है। व्यापारी सौरभ बब्बर ने करोलबाग थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें अभिषेक गुप्ता, उनकी पत्नी और भाई विवेक गुप्ता को नामजद किया गया था। आरोप है कि आरोपियों ने जेवर मंगवाकर भुगतान के लिए दिए चेक बाउंस करा दिए।

    Bihra Crime:इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihra Crime: दिल्ली के करोलबाग थाने की पुलिस ने शनिवार की रात आभूषण मंडी समेत कई जगहों पर छापेमारी कर आभूषण काराेबारी विवेक गुप्ता को गिरफ्तार किया है।

    आरोपित दिल्ली के आभूषण कारोबारी से दो करोड़ 52 लाख 24 हजार 566 रुपये का जेवर मंगवाया था। बकाया का तगादा करने पर आरोपित ने कई चेक दिए जो बाउंस हो गया।

    मामले में सेंट्रल दिल्ली के बेदनपुरा इलाके के भव्या गोल्ड प्लाजा के प्रोपराइटर सौरभ बब्बर ने 23 सितंबर को करोलबाग थाने में प्राथमिकी कराई थी। इसमें गोवर्धन राम रामाशीष प्रसाद गुप्ता ज्वेलर्स के प्रोपराइटर अभिषेक गुप्ता, उसकी पत्नी मनीषा गुप्ता और उसके भाई विवेक गुप्ता को नामजद आरोपित बनाया था।

    आवेदन में कारोबारी ने कहा कि आरोपितों का उनके दुकान पर आना जाना था। आरोपितों ने पूर्व में कई छोटी खरीदारी में समय पर पेमेंट किए थे। उन्हें विश्वास में लेने के बाद आरोपितों ने उन्हें सोना और हीरा का अलग-अलग तीन आर्डर दिए। आरोपिताें के दुकान के कर्मी ओमप्रकाश के द्वारा उनके दुकान पर आकर जेवर प्राप्त किया।

    इसके दूसरे दिन आरोपितों ने डिलीवरी प्राप्त होने की पुष्टि की। हालांकि आरोपितों के द्वारा दिए गए चेक बाउंस हो गया। दिल्ली से तगादा के लिए कर्मी को भेजने पर आरोपित नहीं मिला। खोजबीन में पता नहीं चला।

    इसके बाद उन्हें पता चला कि आरोपितों ने इस तरह से कई बाहरी कारोबारियों के साथ ठगी किया है। रुपये नहीं लौटाने पर उन्होंने सेंट्रल दिल्ली के करोलबाग थाने में प्राथमिकी कराई।गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस की टीम आरोपित से पूछताछ कर रही है।

    नगर थानाध्यक्ष कमलेश कुमार ने बताया कि दिल्ली के करोलबाग थाने की पुलिस नगर थाना के सहयोग से पुरानी बाजार इलाके में आरोपितों की तलाश में छापेमारी की। इसमें एक आरोपित विवेक गुप्ता को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।