गोवर्धन राम रामाशीष प्रसाद गुप्ता ज्वेलर्स का विवेक गिरफ्तार, दिल्ली के ज्वेलर्स से ढाई करोड़ की ठगी का आरोप

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihra Crime: दिल्ली के करोलबाग थाने की पुलिस ने शनिवार की रात आभूषण मंडी समेत कई जगहों पर छापेमारी कर आभूषण काराेबारी विवेक गुप्ता को गिरफ्तार किया है। आरोपित दिल्ली के आभूषण कारोबारी से दो करोड़ 52 लाख 24 हजार 566 रुपये का जेवर मंगवाया था। बकाया का तगादा करने पर आरोपित ने कई चेक दिए जो बाउंस हो गया। मामले में सेंट्रल दिल्ली के बेदनपुरा इलाके के भव्या गोल्ड प्लाजा के प्रोपराइटर सौरभ बब्बर ने 23 सितंबर को करोलबाग थाने में प्राथमिकी कराई थी। इसमें गोवर्धन राम रामाशीष प्रसाद गुप्ता ज्वेलर्स के प्रोपराइटर अभिषेक गुप्ता, उसकी पत्नी मनीषा गुप्ता और उसके भाई विवेक गुप्ता को नामजद आरोपित बनाया था।

आवेदन में कारोबारी ने कहा कि आरोपितों का उनके दुकान पर आना जाना था। आरोपितों ने पूर्व में कई छोटी खरीदारी में समय पर पेमेंट किए थे। उन्हें विश्वास में लेने के बाद आरोपितों ने उन्हें सोना और हीरा का अलग-अलग तीन आर्डर दिए। आरोपिताें के दुकान के कर्मी ओमप्रकाश के द्वारा उनके दुकान पर आकर जेवर प्राप्त किया।

इसके दूसरे दिन आरोपितों ने डिलीवरी प्राप्त होने की पुष्टि की। हालांकि आरोपितों के द्वारा दिए गए चेक बाउंस हो गया। दिल्ली से तगादा के लिए कर्मी को भेजने पर आरोपित नहीं मिला। खोजबीन में पता नहीं चला। इसके बाद उन्हें पता चला कि आरोपितों ने इस तरह से कई बाहरी कारोबारियों के साथ ठगी किया है। रुपये नहीं लौटाने पर उन्होंने सेंट्रल दिल्ली के करोलबाग थाने में प्राथमिकी कराई।गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस की टीम आरोपित से पूछताछ कर रही है।