Bihar News: स्थानीय विद्यार्थियों के रिज्यूमे और स्किल्स को बेहतर बनाएंगे तकनीकी संस्थान
विज्ञान, प्रावैधिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग ने इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में छात्रों के कौशल विकास पर जोर दिया है। संस्थानों को प्लेसमेंट नीतियां बनाने, कंपनियों को आमंत्रित करने और इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए कहा गया है। एमआइटी में 77 विद्यार्थियों का प्लेसमेंट हुआ, जिसमें एक छात्र को 8.80 लाख का पैकेज मिला। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में 220 छात्राओं का प्लेसमेंट हुआ है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। अब इंजीनियरिंग से लेकर पालीटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का रिज्यूमे से लेकर साफ्ट स्किल्स को बेहतर किया जाएगा। डिप्लोमा और बीटेक कोर्स में नामांकन के साथ-साथ ही रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए संस्थान स्तर पर विशेष प्लेसमेंट पालिसी बनाई जाएगी।
इसके तहत अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना लक्ष्य होगा। इस दौरान विद्यार्थियों के स्किल डेवलपमेंट, लैंग्वेज लैब में उन्हें विभिन्न भाषाओं की ट्रेनिंग मिलेगी। सभी संस्थानों को अधिक से अधिक कंपनियों को प्लेसमेंट के लिए आमंत्रित करना होगा। इसकी मानिटरिंग विभाग के स्तर से की जाएगी।
विज्ञान, प्रावैधिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार को सभी इंजीनियरिंग और पालीटेक्निक कालेजों के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी।
इसमें जिले से एमआइटी, राजकीय पालीटेक्निक और राजकीय महिला पालीटेक्निक के टीपीओ शामिल हुए। इस दौरान सभी संस्थानों से जनवरी 2025 से अक्टूबर 2025 तक हुए प्लेसमेंट का रिकार्ड मांगा गया था।
बैठक में सभी संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि अधिक से अधिक कंपनियों को एमओयू किया जाए। जिले और राज्य के सभी इंडस्ट्री को भी इसके लिए संस्थान स्तर से आमंत्रण भेजा जाए।
श्रम संसाधन विभाग के साथ-साथ जिले के उद्योगों के प्रतिनिधियों को नियमति रूप से संस्थान में आमंत्रित किया जाए। साथ ही छात्र-छात्राओं को उद्योगों में इंटर्नशिप के लिए मौके उपलब्ध कराए जाएं।
एमआइटी में 109 में से 77 का हुआ कैंपस प्लेसमेंट
एमआइटी में जनवरी से अक्टूबर तक 77 विद्यार्थियों का प्लेसमेंट हो चुका है। विभिन्न कंपनियों में रोजगार के लिए कुल 109 छात्र-छात्राओं ने दिलचस्पी दिखाई थी। दूसरी ओर कई विद्यार्थियों ने प्लेसमेंट में शामिल होने के बजाए गेट की परीक्षा में शामिल होने का विकल्प चुना। इस वर्ष संस्थान से 66 विद्यार्थियों ने इसमें सफलता पाई है।
मैकेनिकल ब्रांच के छात्र का अधिकतम 8.80 लाख के पैकेज पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में चयन हुआ है। बीटेक के सत्र 2021 - 25 के तहत छात्र-छात्राओं का प्लेसमेंट रिकार्ड विभाग को उपलब्ध कराया गया है। राजकीय महिला पालीटेक्निक में जनवरी से अक्टूबर तक 220 छात्राओं का प्लेसमेंट हुआ है। राजकीय पालीटेक्निक में अब तक
