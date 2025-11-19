Bihar News: समाजवादी विचारक सच्चिदानंद सिन्हा का मुजफ्फरपुर में निधन

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Bihar News: समाजवादी विचारक सच्चिदानंद सिन्हा का बिहार के मुजफ्फरपुर में निधन हो गया। उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं जिसकी खूब चर्चा हुई। उनमें प्रमख हैं बिहार: द इंटरनल कॉलोनी, सोशलिज्म एंड पॉवर, क्योज एंड क्रिएशन। वे डा. लोहिया की पत्रिका मैनकाइंड के भी संपादक रहे थे।उनके निधन पर कई बड़े चिंतक, लेखक व समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े लोगों ने शोक व्यक्त किया है। इसे अपूरणीय क्षति बताया है।

योगेंद्र यादव ने अपनी एक पोस्ट के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा, 'सच्चिदाजी नहीं रहे। भारतीय समाजवादी विचार परंपरा के एक युग का अवसान हो गया। मुझ जैसे ना जाने कितने युवाओं का वैचारिक प्रशिक्षण सच्चिदानंद सिन्हा को पढ़कर और सुनकर हुआ था।