    सड़क किनारे खड़ी स्कूल बस से टकराई स्कॉर्पियो, हादसे में 12 लोग जख्मी

    By Keshav pandeyEdited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:12 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के मधौल बाईपास पर एक स्कूल बस और स्कार्पियो की टक्कर में 12 लोग घायल हो गए। स्कार्पियो सवार श्राद्धकर्म के बाद पहलेजा घाट जा रहे थे। घायलों ...और पढ़ें

    जख्मी लोगों को इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar News: सदर थाना इलाके के मधौल बाईपास पर मझौलिया के पास एक स्कूल बस और स्कार्पियो की टक्कर में 12 लोग घायल हो गए। यह घटना तब हुई जब स्कार्पियो सवार सभी लोग श्राद्धकर्म के बाद स्नान करने हथौड़ी थाना के कोठियां से पहलेजा घाट जा रहे थे।

    जख्मी लोगों को इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। जहां जनरल आइसीयू में भर्ती करके सभी का इलाज चिकित्सक कर रहे हैं। जबकि एक व्यक्ति को मामूली चोटें आईं। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना का कारण बाइपास पर गलत दिशा में खड़ी एक निजी स्कूल बस थी। स्कार्पियो बस से टकरा गई, जिससे यह हादसा हुआ। एक कार चालक राहगीर राजन तिवारी ने बताया कि बाइपास पर गाड़ियां तेज गति से चलती हैं।

    ऐसी स्थिति में सड़क पर अवैध पार्किंग से दुर्घटनाएं होना स्वाभाविक है। उन्होंने प्रशासन से ऐसे मामलों पर ध्यान देने और कार्रवाई करने की अपील की।

    स्कार्पियो में थे 5 बच्चे

    स्कार्पियो में सवार एक घायल व्यक्ति ने बताया कि सभी लोग एक ही परिवार से हैं। वे अपने घर से एक परिजन के देहांत के बाद श्राद्धकर्म के लिए पहलेजा घाट जा रहे थे। स्कार्पियो में चालक समेत 12 लोग सवार थे, जिनमें पांच बच्चे भी थे। घायलों में जयराम पांडेय, गोपाल पांडेय, गायत्री देवी, ललिता देवी, रुपा देवी, गौतम, लक्ष्मी, पूजा, कमलेश्वर पांडेय, शिवम व नंदनी शामिल हैं। स्कार्पियो चालक मिंटू कुमार भी जख्मी हुए। गंगा स्नान के लिए सभी स्कार्पियो में एक साथ पहलेजा के लिए रवाना हुए थे।

    बोले अधिकारी, जांच होगी

    पूरे मामले में पूछे जाने पर जिला परिवहन पदाधिकारी सत्येंद्र यादव ने फोन पर बताया कि दुर्घटना बाईपास में हुई है, जानकारी मिली है। गलत साइड स्कूल बस अवैध पार्किंग की बात बताई जा रही है। घटना की जांच होगी और दोषी पर कठोर कार्रवाई होगी। परिवहन विभाग परिवहन नियमों के पालन करने के लिए संकल्पित है और लगातार अवैध पार्किंग के साथ-साथ ट्रैफिक नियमों के पालन करने में जिला मुकम्मल स्थान हासिल किया है।