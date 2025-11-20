Nitish Cabinet में हो सकते ये चौंकाने वाले नाम, उत्तर बिहार के प्रतिनिधित्व को लेकर चर्चा तेज

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Nitish cabinet ministers list: वर्ष 2005 में पहली बार एनडीए की सरकार बनने से लेकर अब तक यानी इन 20 वर्षों में नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। राजधानी पटना के गांधी मैदान में इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। उनके साथ उपमुख्यमंत्री और कुछ मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना है। इस बीच उत्तर बिहार से किसे प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है, इसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है।

सामने आ रहे कई तरह के फार्मूले मंत्रियों के नाम को अंतिम रूप देने को लेकर तरह-तरह के फार्मूले सामने आ रहे हैं। कई तरह के समीकरणों की भी चर्चा हो रही है। जो बात प्रमुखता से सामने आ रही है वह यह कि अभी मंत्रिमंडल का आकार छोटा ही रखा जाएगा। खरमास खत्म होने यानी दही-चूड़ा के बाद कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। उस समय सभी समीकरणों को साधा जाएगा।

विजय चौधरी रेस में आगे जहां तक उत्तर बिहार का प्रश्न है तो जदयू कोटे से समस्तीपुर से विजय कुमार चौधरी और महेश्वर हजारी का नाम सामने आ रहा है। इसमें से विजय कुमार चौधरी आज शपथ ले सकते हैं। उसी तरह से दरभंगा से मदन सहनी का नाम भी आगे चल रहा है।

भाजपा की शैली चौंकाने वाली भाजपा कोटे से देखें तो मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से विधायक राजू कुमार सिंह, दरभंगा से संजय सरावगी और पश्चिम चंपारण से रेणु देवी आदि के नामों की चर्चा है। बावजूद कुछ चौंकाने वाले नामों की भी चर्चा है। वैसे यह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की शैली भी है।