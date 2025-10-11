Bihar News: सरकारी शिक्षकों की बड़ी संख्या को नहीं मिल रहा वेतन, यहां फंसा हुआ पेच

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar News: बड़ी संख्या में शिक्षकों वेतन नहीं मिला है। पांच सौ से अधिक शिक्षकाें ने वेतन नहीं मिलने का दावा किया है।

शिक्षा भवन में शुक्रवार की सुबह से ही वेतन नहीं मिलने वाले शिक्षकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। सुबह साढ़े दस बजे से शिक्षा भवन के ग्राउंड फ्लोर पर आवेदन जमा लेने की प्रक्रिया शुरू हुई।

मड़वन, सरैया, पारू, साहेबगंज एवं मोतीपुर के नियमित, नियोजित, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्राथमिक, प्रारंभिक, उच्च विद्यालय के शिक्षक व प्रधानाध्यापक वेतन नहीं मिलने का आवेदन दिये।

पहले आवेदन जमा करने को लेकर शिक्षकों में अफरा-तफरी मची रही। शिक्षकों के वेतन को लेकर बार-बार विभाग के पास बार-बार शिकायत आ रही है।

शिक्षकों की ओर आनलाइन शिकायत भी दर्ज कराया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस मामले में शिक्षकों से रिपोर्ट मांगा है। शिक्षकों का डिजिटल वेतन भुगतान के तहत हो रहा है।

तकनीकी कारणवश शिक्षकों का भुगतान बाधित हो जा रहे है। नये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अलका सहाय को इसका नोडल पदाधिकारी बनाया गया है।

प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आया कि 40 प्रतिशत से अधिक आवेदन सितंबर महीने के वेतन का है। शनिवार को बंदरा, मीनापुर, औराई,कटरा एवं कुढ़नी के शिक्षक शिक्षा भवन में आवेदन जमा करेंगे।

डीपीओ ने आश्वस्त किया कि किसी भी शिक्षक का वेतन बाधित नहीं होगा। हर हाल में वेतन मिलेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है।