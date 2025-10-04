लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, घर-दुकान में घुसा पानी, आवागन में हो रही परेशानी

मुजफ्फरपुर में बारिश का प्रभाव काफी देखा जा रहा है जिससे कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने मुजफ्फरपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जिसमें 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा वज्रपात और आंधी की भी आशंका है जिससे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

लगातार हो रही बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न। दुकानों में घुसा पानी। जागरण