नवजात के भ्रूण को मुंह में दबाकर भागा कुत्ता, मुजफ्फरपुर के पुराने जीरोमाइल की घटना

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar News : नवजात के भ्रूण को मुंह में दबाकर कुत्ता बीच सड़क पर भाग रहा था। स्थानीय लोगों ने यह देखकर शोर मचाया तो कुत्ता भ्रूण को सड़क किनारे छोड़कर भाग गया। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया।

आशंका जताई जा रही है कि आसपास के निजी नर्सिंग होम में नवजात की मौत प्रसव के दौरान हो गई होगी। इसके बाद उसे किसी ने ढंग से डिस्पोज नहीं किया। सड़क किनारे ही फेंक दिया। वहां से उठाकर कुत्ता भाग रहा होगा। वहीं, अहियापुर थानेदार रोहन कुमार से इस बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि पुराने जीरोमाइल के पास एक नवजात का भ्रूण कुत्ता नोंच रहा था। सूचना मिलने में पुलिस टीम तुरंत वहां पहुंची और शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पोस्टमार्टम में यह पता चलेगा कि शव कितने दिन के बच्चे का था और उसकी मृत्यु कितने देर पहले हुई थी। चौकीदार के बयान पर इसकी प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इधर, लोगों ने बताया कि अहियापुर में पुराने जीरोमाइल के पास यह नई घटना नहीं है। बीते महीने शहबाजपुर में एक नवजात का सर लेकर कुत्ता भाग रहा था। खदेड़ने पर का सिर सड़क पर छोड़कर कुत्ता भाग गया था।