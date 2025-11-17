नवजात के भ्रूण को मुंह में दबाकर भागा कुत्ता, मुजफ्फरपुर के पुराने जीरोमाइल की घटना
Bihar News :मुजफ्फरपुर के जीरोमाइल में एक कुत्ता नवजात शिशु के भ्रूण को मुंह में दबाकर भाग गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास के अस्पतालों से जानकारी जुटा रही है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मुजफ्फरपुर के पुराने जीरोमाइल में किसी नर्सिंग होम से फेंके जाने की आशंका। बीते माह शहबाजपुर में भी हुई थी घटना।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar News : नवजात के भ्रूण को मुंह में दबाकर कुत्ता बीच सड़क पर भाग रहा था। स्थानीय लोगों ने यह देखकर शोर मचाया तो कुत्ता भ्रूण को सड़क किनारे छोड़कर भाग गया। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया।
आशंका जताई जा रही है कि आसपास के निजी नर्सिंग होम में नवजात की मौत प्रसव के दौरान हो गई होगी। इसके बाद उसे किसी ने ढंग से डिस्पोज नहीं किया। सड़क किनारे ही फेंक दिया।
वहां से उठाकर कुत्ता भाग रहा होगा। वहीं, अहियापुर थानेदार रोहन कुमार से इस बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि पुराने जीरोमाइल के पास एक नवजात का भ्रूण कुत्ता नोंच रहा था। सूचना मिलने में पुलिस टीम तुरंत वहां पहुंची और शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पोस्टमार्टम में यह पता चलेगा कि शव कितने दिन के बच्चे का था और उसकी मृत्यु कितने देर पहले हुई थी। चौकीदार के बयान पर इसकी प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
इधर, लोगों ने बताया कि अहियापुर में पुराने जीरोमाइल के पास यह नई घटना नहीं है। बीते महीने शहबाजपुर में एक नवजात का सर लेकर कुत्ता भाग रहा था। खदेड़ने पर का सिर सड़क पर छोड़कर कुत्ता भाग गया था।
यहां नर्सिंग होम में अवैध तरीके से गर्भपात का खेल चल रहा है। जिसके कारण आए दिन भ्रूण मिलने की घटना हो रही है। स्वास्थ्य विभाग मामले को लेकर अनजान बना हुआ है। लोगों ने बताया कि पुलिस अबतक उस नर्सिंग होम को चिह्नित नहीं कर पाई जहां से नवजात का शव इस तरह सड़क किनारे फेंक दिया जा रहा है।
पुलिस प्रशासन को भी इस मामले में थोड़ा सजग होने की जरूरत है। पुलिस गश्ती बढ़ाकर या संदिग्ध जगहों के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर इसको नियंत्रित किया जा सकता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।