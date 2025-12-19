Bihar News: मुजफ्फरपुर के मोतीपुर अंचल का नाजिर घूस लेते गिरफ्तार, टीम को देखते सीओ फरार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur News: मोतीपुर अंचल में शुक्रवार की सुबह निगरानी की टीम ने छापेमारी की। टीम ने आठ हजार रुपये घूस लेते अंचल नाजिर श्याम को गिरफ्तार कर लिया।

टीम को देखते ही सीओ तरूण कुमार फरार हो गए। टीम नाजिर को गिरफ्तार कर फिलहाल परिसदन में रखी है। इसके बाद उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।

केसरिया में आंगनबाड़ी केंद्र से महिला पर्यवेक्षिका गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, मोतिहारी : केसरिया आंगनबाड़ी कार्यालय से महिला पर्यवेक्षिका अंबालिका कुमारी को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम ने रिश्वत के चार हजार रुपयों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया चल रही है।