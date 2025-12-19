'सीओ साहेब आप कार्यप्रणाली सुधारेंगे या मुझे सुधारना होगा...', MLA बेबी कुमारी को आया गुस्सा

संवाद सहयोगी, मुशहरी। सीओ साहेब, सबसे अधिक शिकायत आपके विभाग की है। आप अपनी कार्यप्रणाली को सुधारेंगे या मुझे सुधारना होगा। यह तेवर बोचहां विधायक बेबी कुमारी का शुक्रवार को समीक्षा बैठक में दिखा। वे मुशहरी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रही थी।

इस दौरान बेबी कुमारी ने कहा कि आम जनता ने भरोसा कर मुझे यहां तक लाया है। इस भरोसे को किसी भी हाल में टूटने नहीं दूंगी। आम जनता के कार्य के लिए सड़क से सदन तक आवाज उठाऊंगी। मुशहरी और बोचहां में अटैरनी राज किसी भी हाल मे बर्दाश्त नहीं होगा।

बैठक में विधायक ने उदाहरण देते हुए कहा कि दाखिल खारिज का जो वाद रिजेक्ट हो गया फिर अटैरनी पैसा लेकर रिजेक्ट वाद को स्वीकृत कैसे करा लेता है। मुशहरी में ये सब नहीं चलेगा। इस तरह का एक मामला नहीं दर्जनों मामले हैं।

तब सीओ महेंद्र कुमार शुक्ला ने कहा कि मैडम दाखिल खारिज के 97 प्रतिशत मामले निष्पादित हैं। विधायक ने कहा कि मुझे यह नहीं समझाएं। अधिकारियों के नज़र में दिखने के लिए होने वाला वाद को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है।

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के बदले आए दूसरे कर्मी को बाहर निकाला: उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा के लिए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डाक्टर प्रीति की खोज की गई। तब उनके बदले दूसरे कर्मी को उपस्थित देख कर विधायक ने कहा कि इस समीक्षा बैठक को प्रभारी ने अनुपस्थित हो कर यह साबित कर दिया कि उन्हें कार्यों मे रुचि नहीं है, इसलिए आपको यहां भेज कर कोरम पूरा किया है। आप इस हॉल से बाहर जाएं।

उन्होंने आगे कहा कि थाना के कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि प्राथमिकी के लिए दिए गए आवेदन की पावती नहीं दी जाती है। आवेदक का यह अधिकार है कि उसे रिसिविंग मिले। आईसीडीएस कार्यक्रम में टीएचआर का वितरण सही रूप से कराएं। आपूर्ति विभाग की समीक्षा में यह बात सामने आई की डीलरों को दिया जाने वाला खाद्यान्न की गुणवत्ता बहुत ही खराब होता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र मे खराब गुणवत्ता वाला खाद्यान अब दिया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इस बात पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि हर बार खराब गुणवत्ता से सम्बंधित रिपोर्ट उच्चधिकारी को देते हैं, लेकिन इसमें सुधार नहीं हो रहा है।