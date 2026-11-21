जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Health Department Order: श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल समेत राज्य के सभी मेडिकल कालेज के विभिन्न विभागों में अब केवल नियमित प्राध्यापक या सीनियर चिकित्सक ही विभागाध्यक्ष बनेंगे।

विभागाध्यक्ष के चयन की जिम्मेदारी प्राचार्य को सौंपी गई है। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी सह संयुक्त सचिव रेणु कुमारी ने सभी मेडिकल कालेज के प्राचार्यों को इस संबंध में निर्देश जारी किया।

वरीयता क्रम लागू

इस आदेश के बाद एसकेएमसीएच के कई विभागों में विभागाध्यक्षों के बदले जाने की संभावना है। स्वास्थ्य विभाग के पत्र के अनुसार अब किसी भी विभाग की कमान संविदा या कनीय चिकित्सकों के हाथ में नहीं रहेगी।