Nitish Cabinet: मंत्रियों की संख्या के बाद विभागों के बंटवारे में भी उत्तर बिहार को निराशा

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Bihar Mantrimandal 2025: बिहार में नई सरकार के एक गठन की एक और प्रक्रिया पूरी हो गई। सीएम नीतीश कुमार ने नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। इस तरह से अब नई सरकार काम करने लगेगी। हालांकि उत्तर बिहार के लिए कोई उत्साहजनक सूचना नहीं है।



पिछली सरकार से तुलना करें तो मंत्रियों की संख्या कम होने के साथ ही कई महत्वपूर्ण विभाग भी उत्तर बिहार के मंत्रियों को नहीं मिले। जिस अनुपात में यहां से चुनाव परिणाम रहे उस अनुपात में उत्तर बिहार को प्रतिनिधत्व नहीं मिला। इसको लेकर समर्थकों में थोड़ी निराशा है।

समस्तीपुर के सरायरंजन से चुने गए विजय कुमार चौधरी को पुरानी सरकार वाले जल संसाधन विभाग के साथ ही साथ संसदीय कार्य, सूचना एवं जनसंपर्क के साथ ही भवन निर्माण विभाग भी दिया गया है।



मधुबनी की खजौली सीट से जीते अरुण शंकर प्रसाद को पर्यटन और कला संस्कृति एवं युवा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उसी तरह से पश्चिम चंपारण के नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर की औराई सीट से विजयी रहीं रमा निषाद को पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्‍याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

दरभंगा के मदन सहनी के पास उनका पुराना विभाग ही रहा है। उन्हें समाज कल्‍याण विभाग सौंपा गया है। पुरानी सरकार से तुलना करें तो पिछली बार की तुलना में उत्तर बिहार के मंत्रियों की संख्या आधी से भी कम रह गई है।

वहीं उद्योग मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो उत्तर बिहार के मंत्रियों के पास हुआ करता था, वह अब नहीं रहा। इस तरह से देखा जाए तो दोतरफा नुकसान हुआ है।