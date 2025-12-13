बीआरएबीयू में बड़ा एक्शन! सहायक प्राध्यापकों के अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच शुरू
बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों के अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हो गई है। कुलपति के निर्देश पर गठित समिति दस्तावेजों की वैधता जां ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BRABU assistant professor: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में पिछले दिनों बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा पर विभिन्न विषयों में पदस्थापित सहायक प्राध्यापकों के अनुभव प्रमाण पत्र समेत अन्य दस्तावेज की जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
इसको लेकर कुलपति प्रो. डीसी राय के निर्देश पर कमिटी का गठन किया गया है। इस समिति का नाम अनुभव प्रमाण पत्र जांच समिति है। इसमें अध्यक्ष समेत तीन सदस्य हैं। कमिटी के चेयरमैन पीजी इलेक्ट्रानिक्स विभागाध्यक्ष प्रो. संजय कुमार को बनाया गया है।
वहीं सदस्य के रूप में पीजी इतिहास विभाग के डा. गौतम चंद्रा और ला अधिकारी को शामिल किया गया है। वहीं जांच में डिप्टी रजिस्ट्रार टू को सहयोग करना है। पिछले दिनों विश्वविद्यालय के पीजी विभागों से लेकर अंगीभूत कालेजों में विभिन्न विषयों पदस्थापित शिक्षकों से उनके दस्तावेज मंगवाए गए थे। केमिटी मैट्रिक से लेकर पीजी तक के अंकपत्र, पीएचडी से लेकर अनुभव प्रमाण पत्र की जांच कर रही है।
शुक्रवार को विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में समिति के सदस्यों ने दस्तावेजों की जांच की। अगर शिक्षकों ने अपना अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है तो कमिटी उसकी वैधता जांचेगी। वहीं माइग्रेशन की भी जांच की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष दिसंबर से ही बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से सभी विश्वविद्यायों को निर्देश जारी कर नव पदस्थापित शिक्षकों के विभिन्न दस्तावेजों की जांच का आदेश जारी किया गया था।
इसके बाद विश्वविद्यालय की ओर से जांच किए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची की मांग की गई। आयोग की ओर से ऐसी सूचा नहीं भेजी गई। इसके बाद मामला दब गया। पिछले महीने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से आयोजित समीक्षा बैठक में दस्तावेज की जांच का निर्देश दिए जाने के बाद विश्वविद्यालय के स्तर से समिति का गठन किया गया है।
तीन सदस्यीय समिति कर रही जांच
बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा पर नेपाली, संगीत, संस्कृत समेत अन्य विषयों के लिए होने वाले पदस्थापन के लिए काउंसिलिंग से पहले दस्तावेज की जांच के लिए कमिटी का गठन किया गया है।
यह समिति अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र समेत अन्य दस्तावेज जांचे जाएंगे। इस समिति के अध्यक्ष पीजी भौतिकी विभागाध्यक्ष प्रो. संगीता सिन्हा, पीजी मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो. रजनीश कुमार गुप्ता और पीजी राजनीति विज्ञान विभाग के डा. अमर बहादुर शुक्ला शामिल हैं।
