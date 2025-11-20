Language
    Muzaffarpur News : चार वर्षीय बीएड की 400 सीटों के लिए दावेदारों की लिस्ट लंबी

    By Ajit Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 09:59 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की 400 सीटों के लिए 1955 अभ्यर्थियों ने दावेदारी पेश की है। एलएन मिश्र कालेज में 26 नवंबर से काउंसलिंग शुरू होगी, जिसके लिए अभ्यर्थियों को 3000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट और आवश्यक दस्तावेज लाने होंगे। काउंसलिंग 26 से 29 नवंबर तक चलेगी, जिसमें प्रतिदिन 500 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। यह बीएड कोर्स सत्र 2025-29 के लिए है।

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड की 400 सीटों के लिए पहले चरण में 1955 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। एलएन मिश्र कालेज आफ बिजनेस मैनेजमेंट में 26 नवंबर से काउंसिलिंग होगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों का आनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया था।

    काउंसिलिंग में एक दिन में 500 अभ्यर्थियों का स्लाट निर्धारित है। अभ्यर्थी को कागजात के साथ ही तीन हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट "नोडल आफिसर-सीईटी इंटीग्रेटेड बीएड" के नाम से बनवाकर लाना है। शुल्क जमा करने पर ही सीट कंफर्म माना जाएगा।

    बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में संचालित चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स सत्र 2025-29 में नामांकन के लिए 26 नवंबर को क्रम संख्या एक से 500 तक, 27 नवंबर को 501 से 1000 तक, 28 नवंबर को 1001 से 1500 तक और 29 नवंबर को 1501 से 1955 तक के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है।

    अभ्यर्थी 21 से 25 नवंबर तक 3 हजार रुपये शुल्क जमा करके सीट कंफर्मेशन कराएंगे। अभ्यर्थी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट व कोटा सर्टिफिकेट लेकर आना होगा। कुलानुशासक सह नोडल पदाधिकारी प्रो. बीएस राय ने बताया कि वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड, रिजल्ट कार्ड, 10वीं व 12वीं का मार्कशीट व सर्टिफिकेट, एसएलसी या सीएलसी की मूल कॉपी व चार फोटो लाना है।

    बीपीएससी टीआरई टू के काउंसिलिंग में एक अभ्यर्थी डाउटफुल

    मुजफ्फरपुर ! बीपीएससी टीआरई टू में (डीएलएड इन सर्विस ट्रेनिंग) 18 माह के डिप्लोमा तहत विद्यालय अध्यापक पद के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग गुरुवार को हुई। जिला स्कूल में आयोजित काउंसिलिंग में 13 अभ्यर्थी पहुंचे। जबकि 22 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। 13 अभ्यर्थियों के बायोमिट्रिक के अलावा अन्य कागजात को देखा गया। एक अभ्यर्थी को डाउटफुल में रखा गया है। बताया गया कि एक अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई टू का परीक्षा पास हो गये, लेकिन लेकिन सीटेट परीक्षा पास नहीं है। शिक्षा विभाग ने उसे डाउट फुल में रखा है।