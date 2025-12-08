सदातपुर मोड़ पर दुर्घटना रोकने के लिए एनएचएआइ की पहल, लगाए जाएंगे ट्रैफिक सिग्नल

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BiharNews: कांटी थाना अंतर्गत सदातपुर मोड़ चौराहा पर सड़क दुर्घटना रोकने और जाम से मुक्ति दिलाने को ट्रैफिक सिग्नल लगाया जाएगा। एनएचएआइ की ओर इस आशय का प्रस्ताव मुख्यालय को भेज दिया गया है। स्वीकृति मिलने के बाद वहां पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

विदित हो कि जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई बैठक पर यह मुद्दा उठा था। उन्होंने एनएचएआइ को वहां पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने के लिए निर्देशित भी किया था। एनएचएआइ की ओर से सर्वे करने के बाद इसका प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए मुख्यालय को भेज दिया गया है।

विदित हो कि सदातपुर मोड़ को पहले से ब्लैक स्पाट के रूप में चिन्हित किया जा चुका है। क्योंकि यहां पर कई सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी है। गोलंबर का डिजाइन इस प्रकार है कि दरभंगा की ओर से आने वाले वाहनों का पता नहीं लगता है। इस कारण मोतिहारी या चांदनी चौक की ओर से आने वाले वाहनों में टक्कर हो जाती है।

खासकर बाइक सवार अधिकांशतः इसकी चपेट में आ चुके है। इसे देखते हुए वहां पर चारों तरफ से स्पीड ब्रेकर बनाया गया था। अब भीषण जाम की समस्या होती है उत्पन्न : अब वहां पर भीषण जाम की समस्या उत्पन्न होती है। स्पीड ब्रेकर होने के कारण मोड़ के पास सभी वाहन धीरे हो जाते हैं।