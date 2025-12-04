Language
    2026 का सरकारी स्कूलों का छुट्टी कैलेंडर जारी, रविवार को छोड़कर 65 छुट्टियां

    By Ajit Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 12:29 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के सरकारी स्कूलों के लिए 2026 का छुट्टी कैलेंडर जारी हो गया है। इस वर्ष रविवार को छोड़कर 65 दिन स्कूल बंद रहेंगे। दिवाली और छठ पूजा पर सबसे ...और पढ़ें

    समर व विंटर वकेशन में मिलेगा होमवर्क। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar News : नए साल में सरकारी स्कूलों में रविवार छोड़कर 65 छुट्टियां रहेगी। 2026 में सबसे ज्यादा दिवाली एवं छठ पूजा के पर्व पर 10 दिनों का अवकाश रहेगा।

    माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार दुर्गापूजा में 6 दिन, होली में 2 दिन और रक्षाबंधन, रामनवमी एवं बसंत पंचमी पर्वों पर एक-एक दिन की छुट्टी रहेगी।

    शिक्षा विभाग ने सरकारी, राजकीय, राजकीयकृत, परियोजना, उच्चतर प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों (संस्कृत विद्यालय, उर्दू और मदरसा) की वार्षिक अवकाश तालिका (छुट्टी कैलेंडर) जारी किया है।

    रविवार को मिलाकर 75 दिन की छुट्टी सरकारी स्कूलों में रहेगी। इसमें तीन या चार छुट्टियां ऐसी हैं, जिसमें जयंती के कारण शिक्षकों को स्कूल पहुंचना होगा।

    वहीं स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 20 दिनों का रहेगा, जबकि शीतकालीन अवकाश सात दिनों की होगी। इस अवकाश में सभी बच्चे को होमवर्क दिया जाए।

    इस तरह मिलेगा अवकाश 

    मकर संक्रांति: 14 जनवरी बसंत पंचमी: 23 जनवरी गणतंत्र दिवस: 26 जनवरी , संत रविदास जयंती: 1 फरवरी, सब ए बारात : 4 फरवरी, महाशिवरात्रि: 15 फरवरी , होली अवकाश: 3 और 4 , मार्च , रमजान का अंतिम जुम्मा, 13 मार्च, ईद उल फितर : 21 मार्च, बिहार दिवस : 22 मार्च, रामनवमी : 27 मार्च, महावीर जयंती : 31 मार्च, गुड फ्राइडे : तीन अप्रैल, अंबेदकर जयंती : 14 अप्रैल, वीर कुंवर सिंह जयंती : 23 अप्रैल, जानकी नवमी : 25 अप्रैल, मई दिवस : एक मई, ईदुल जोहा : 28 मई, ग्रीष्मकालीन अवकाश: 1 जून से 20 जून तक (कुल 20 दिन, दो रविवार शामिल) , मुहर्रम 27 जून, कबीर जयंती, : 29 जून, चेहल्लूम : चार अगस्त, स्वतंत्रता दिवस : 15 अगस्त, अंतिम श्रावणी सोमवार : 24 अगस्त, हजरत मो. साहब का जन्म दिवस : 26 अगस्त, रक्षा बंधन : 28 अगस्त, जन्माष्टमी : चार सितंबर, तीज व्रत : 14 सितंबर, अनन्त चतुदर्शी : 25 सितंबर , महात्मा गांधी जयंती : 2 अक्टूबर, जीउतिया : पांच अक्टूबर, दुर्गा पूजा कलश स्थापन : 11 अक्टूबर, दुर्गा पूजा अवकाश: 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक (कुल 5 दिन) दीपावली-छठ अवकाश: 7 नवंबर से 17 नवंबर तक (दीपावली, चित्रगुप्त पूजा और छठ को मिलाकर कुल 10 दिन), गुरूनानक जयंती : 24 नवंबर, शीतकालीन अवकाश: 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक (कुल 7 दिन) मुस्लिम त्योहारों की तिथियां चांद दिखने के आधार पर परिवर्तित हो सकती हैं।

