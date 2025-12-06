Language
    बिहार: मुजफ्फरपुर में करंट लगने से छात्रा की दर्दनाक मौत

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 01:50 PM (IST)

    बिहार के मुजफ्फरपुर में एक हृदयविदारक घटना घटी, जहां स्कूल जा रही एक छात्रा की करंट लगने से दुखद मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब वह बिजली के तार के संपर ...और पढ़ें

    जख्मी छात्राओं का सरैया सीएचसी में इलाज चल रहा है। जागरण

    संवाद सहयोगी, सरैया (मुजफ्फरपुर)। Muzaffarpur News: थाना क्षेत्र की रूपनाथ दक्षिणी पंचायत के शंकर नगर टोंक पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गया। जिससे पोल टूटकर गिर गया।

    घटना के समय तार में बिजली प्रवाहित हो रही थी। करंट की चपेट में आने से स्कूल जा रही एक बच्ची की मौत हो गई है। जबकि आधा दर्जन छात्राएं घायल हो गईं। सभी को सरैया सीएचसी में भर्ती कराया गया है।

    वहीं मृतका की पहचान सुबोध पासवान की बेटी अरुणाचली कुमारी के रूप में गई है। वह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलवर जा रही थी। इसी बीच हादसे का शिकार हो गई।

    नोट : यह खबर अभी डेवलप हो रही है।