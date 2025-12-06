बिहार: मुजफ्फरपुर में करंट लगने से छात्रा की दर्दनाक मौत

संवाद सहयोगी, सरैया (मुजफ्फरपुर)। Muzaffarpur News: थाना क्षेत्र की रूपनाथ दक्षिणी पंचायत के शंकर नगर टोंक पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गया। जिससे पोल टूटकर गिर गया।

घटना के समय तार में बिजली प्रवाहित हो रही थी। करंट की चपेट में आने से स्कूल जा रही एक बच्ची की मौत हो गई है। जबकि आधा दर्जन छात्राएं घायल हो गईं। सभी को सरैया सीएचसी में भर्ती कराया गया है।