    10वीं कक्षा तक की पढ़ाई 21 दिसंबर तक बंद, सारण डीएम का आदेश जारी; जानें मुजफ्फरपुर की स्थिति

    Ajit kumar
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 12:58 PM (IST)

    Muzaffarpur School Update: सूबे ठंड और शीतलहर के कारण सामान्य जीवन प्रभावित होने लगा है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से आरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

    School Closed Till 21 December Bihar: बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए छुट्टी का जारी हुआ आदेश।

    डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Cold Wave School Closure Bihar: पहाड़ों में हो रही बर्फबारी व पछिया के प्रकोप से सूबे में कड़ाके की ठंड और शीतलहर की स्थिति है। इसके प्रभाव को देखते हुए सारण जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर पढ़ाई रोकने का फैसला लिया है। अब लोग मुजफ्फरपुर के बारे में जानना चाह रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 10 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा दी है।

    जारी आदेश के अनुसार, जिले में सुबह और शाम के समय तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

    G8gDvY9akAEDNth

    21 दिसंबर तक बंद रहेंगी कक्षा 10 तक की पढ़ाई

    जिलाधिकारी के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों सहित कक्षा 10 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां 21 दिसंबर 2025 तक स्थगित रहेंगी। हालांकि, मिशन दक्षता (मिशन दक्ष) और बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी गतिविधियों को इस आदेश से मुक्त रखा गया है।

    वहीं पटना जिला प्रशासन की ओर से शैक्षणिक गतिविधियों के लिए सुबह 9 से 4.30 के बीच ही संचालित करने का आदेश दिया है। हालांकि मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन की ओर से कक्षा बंद करने से संबंधित आदेश जारी नहीं किया गया है। इसके बारे में लोग लगातार जानकारी लेना चाह रहे हैं।

    10वीं के बाद की कक्षाएं सीमित समय में संचालित

    सारण डीए के आदेश के मुताबिक, कक्षा 10 से ऊपर की कक्षाएं आवश्यक सावधानियों के साथ सुबह 10 बजे से दोपहर 4:30 बजे तक संचालित की जाएंगी। स्कूल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि बच्चों को ठंड से बचाव के सभी आवश्यक उपाय उपलब्ध कराए जाएं।

    आंगनबाड़ी केंद्र सीमित समय के लिए खुलेंगे

    जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र केवल दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक संचालित होंगे। इस दौरान बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

    आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश

    जिलाधिकारी ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के प्रबंधन को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन, अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

    यह आदेश 18 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है और अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।

    वहीं मौसम विभाग की ओर से ठंड और घना कुहासा को देखते हुए मुजफ्फरपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसा देखा जाता है कि एक जिले में ठंड की वजह से स्कूल बंद होने के बाद राज्य के अन्य जिले इसको फॉलो करते हैं।