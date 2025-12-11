Language
    क्या आप भी ट्रेन से भेजते हैं पार्सल? मुजफ्फरपुर से पवन एक्सप्रेस से भेजे गए 11 पैकेट में से पांच गायब

    By Gopal Tiwari Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 09:46 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर से मुंबई जाने वाली पवन एक्सप्रेस में पार्सल की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। मुजफ्फरपुर से बुक कराए गए 11 पार्सल बैग में से 5 गायब हो गए। यात ...और पढ़ें

    मुंबई में यात्रीअमरेश कुमार को मिला मात्र छह बैग। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर।  रेलवे से विभिन्न ट्रेनों से जाने वाले पार्सल पैकेटों की सुरक्षा भगवान भरोसे चल रहा। इसके कारण आए दिन पार्सल पैकेटों के ओवरकैरी हाेने का मामला आ रहे। इसके चलते यात्रियों को पार्सल कार्यालय का चक्कर काटना पड़ रहा है।

    11062 पवन एक्सप्रेस में सात दिसंबर को मुजफ्फरपुर से मुंबई के लिए बुक कराकर भेजा गया 11 पैकेट पार्सल बैग मुंबई पहुंचते-पहुंचते आधा हो गया। मुंबई के पाने वाले व्यक्ति को 11 में से मात्र छह पैकेट ही पार्सल बैग मिले।

    पांच पैकेट गायब पाए गए। इसको लेकर पूरे इंडियन रेलवे में सनसनी मचव गई है। इस घटना ने रेलवे के पार्सल बुकिंग सिस्टम और सामान की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। इसको लेकर अमरेश कुमार ने रेलवे अधिकारियों से लेकर रेल मंत्रालय तक इंटरनेट मीडिया पर शिकायत की है।

    अमरेश कुमार ने अपनी शिकायत में बताया कि सात दिसंबर को मुजफ्फरपुर से मुंबई के लिए पवन एक्सप्रेस में 11 बैग की पार्सल बुकिंग कराई थी। लेकिन जब यह खेप मुंबई पहुंची, तो उन्हें छह ही पैकेट बैग मिले, जबकि पांच बैग गायब थे।

    शिकायत के बाद जब मुजफ्फरपुर जंक्शन के पार्सल रिकार्ड की जांच की गई, तो पता चला कि सात दिसंबर को सभी 11 बैग एक साथ लोड कराए गए थे, लेकिन, हैरान करने वाली बात यह है कि बीच रास्ते में पांच बैग पार्सल कहां किस स्टेशन पर उतर गया, इसकी जानकारी किसी रेल कर्मी को नहीं है। इसको लेकर वरिष्ठ रेल अधिकारियों ने भी चुप्पी साध ली है। 