योगी के 'एंटी रोमियो स्क्वॉड' का सम्राट चौधरी मॉडल, थानों में अभया ब्रिगेड

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Anti Romeo Squad model Bihar: बिहार में नई एनडीए सरकार ने महिला सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं करने का संकल्प दोहराते हुए इस दिशा में काम आरंभ कर दिया है। अब थाना स्तर पर अभया ब्रिगेड की कवायद शुरू कर दी गई है। इन पर महिलाओं-युवतियों की सुरक्षा का दायित्व होगा। इसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से प्रेरित माना जा रहा है।

छेड़खानी की बढ़ती हुई घटना को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लिया है। इसपर रोक लगाने और कार्रवाई करने के लिए थाना स्तर पर अभया ब्रिगेड का गठन किया जाएगा। पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र लिखकर इससे अवगत कराया गया था।

इसके आलोक में जिले के सभी थानों में इसकी कवायद की जा रही है। प्रत्येक थाना पर एक-एक अभया ब्रिगेड की तैनाती की जाएगी। इसमें एक महिला दारोगा के साथ एक महिला और दो पुरुष सिपाही होंगे। इनकी तैनाती कालेज, स्कूल के आसपास की जाएगी। इसके अलावा छेड़खानी के जितने भी हाटस्पाट हैं।

उन जगहों पर भी इनकी तैनाती रहेगी अथवा टीम लगातार भ्रमणशील रहकर निगरानी करेगी। इसे लेकर जिले में छेड़खानी के हाटस्पाट चिह्नित किए जा रहे हैं। सभी थानों से ऐसे स्थल को चिह्नित कर वरीय पुलिस अधिकारियों ने थानाध्यक्षों से सूची मांगी है। इसी अनुसार अभय ब्रिगेड के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

बताया गया कि छेड़खानी की सबसे अधिक घटनाएं स्कूली छात्राओं के साथ होती है। हाल में तीन दिन पूर्व निजी स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा ने नगर थाना में इसे लेकर प्राथमिकी भी कराई है। जिसमें बाइक सवार मनचले को आरोपित बनाया है।

उसने पुलिस को बताया कि वह स्कूल-कोचिंग से लौटती है तो आरोपित बाइक से पीछा कर छेड़खानी करता है। उसका दुपट्टा तक खींचने की कोशिश की। इस घटना से वह डरी सहमी और मानसिक तनाव है। ऐसे कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया जाएगा।

कुछ प्रमुख हाटस्पाट शहरी क्षेत्र में पहले से कुछ हाटस्पाट चिह्नित हैं, जहां पर छेड़खानी की कई घटनाएं पूर्व में हो चुकी है। इसमें मिठनपुरा क्लब रोड, मिठनपुरा चौक से शेरपुर रोड, बनारस बैंक चौक, पक्की सराय, एलएस कालेज के समीप, लेनिन चौक, चक्कर रोड, कलमबाग रोड समेत अन्य हैं।