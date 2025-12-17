Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नव वर्ष से पहले बिहार के शिक्षकों को तोहफा, HRMS से अब मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 02:10 PM (IST)

    HRMS salary update teachers: बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए नए साल से पहले खुशखबरी है। HRMS पोर्टल अपडेट होने के बाद नए मूल वेतन पर सैलरी भुगतान की प ...और पढ़ें

    Hero Image

    Bihar education department HRMS: अब नए मूल वेतन पर सैलरी भुगतान की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर।Bihar teacher DA 58 percent: बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए नए साल से पहले राहत भरी खबर है। HRMS (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) पोर्टल अपडेट होने के बाद अब नए मूल वेतन पर सैलरी भुगतान की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इससे लंबे समय से वेतन विसंगतियों से जूझ रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार HRMS पोर्टल पर 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) अपडेट कर दिया गया है और उसी आधार पर वेतन प्रोसेसिंग की जा रही है। विभाग का मानना है कि HRMS के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समयबद्ध होगी।

    Teacher

    एक अनुमान के मुताबिक नए वर्ष में जब दिसंबर माह की सैलरी आएगी तो उन्हें करीब 2000 से 2500 रुपये अधिक प्राप्त होगा। इसका फायदा विशिष्ट शिक्षकों, टीआरई एक, दो व तीन से बहाल शिक्षकों, प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षकों को मिलेगा। वर्तमान में राज्य में सरकारी शिक्षकों की कुल संख्या बढ़कर लगभग 5.8 से 6 लाख के बीच पहुंच चुकी है।

    2.68 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली

    बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (TRE) के अब तक तीन चरण पूरे हो चुके हैं। इन तीनों चरणों में कुल 2,68,548 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है।

    विशिष्ट शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को भी फायदा 

    दिसंबर 2025 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विशिष्ट शिक्षकों की संख्या 2,61,854 है। वहीं, 5,728 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति और पदस्थापन की प्रक्रिया जुलाई 2025 तक पूरी कर ली गई है। इसके अलावा 35,333 प्रधान शिक्षकों को राज्य के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया गया है।

    वेतन विसंगति पर शिक्षा मंत्री के सख्त निर्देश

    हाल के महीनों में बांका, अररिया समेत कई जिलों से यह शिकायतें सामने आई थीं कि HRMS पोर्टल पर डेटा अपडेट न होने के कारण शिक्षकों को 10 से 15 हजार रुपये तक कम वेतन मिल रहा है। इस पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दिसंबर 2025 में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि HRMS से जुड़ी सभी वेतन विसंगतियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए।

    उन्होंने यह भी कहा है कि महंगाई भत्ता (DA) और आवास भत्ता (HRA) की सही गणना सुनिश्चित की जाए। साथ ही नई SOP के तहत अब प्रत्येक माह की 1 तारीख को शिक्षकों के खातों में वेतन ट्रांसफर करने का लक्ष्य तय किया गया है।

    समय पर सैलरी मिलने की उम्मीद

    शिक्षा विभाग का दावा है कि HRMS के पूर्ण अपडेट के बाद आने वाले महीनों में वेतन भुगतान से जुड़ी शिकायतें काफी हद तक समाप्त हो जाएंगी और शिक्षकों को समय पर बढ़ी हुई सैलरी मिल सकेगी।

    इस बारे में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रमंडलीय संगठन प्रभारी लखन लाल निषाद ने कहा कि इसके लिए संगठन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे थे। एचआरएमएस अपडेट होने से शिक्षकों को राहत मिलेगी।