बिहार की एक और परीक्षा में 'खेल' का पर्दाफाश, पटना-रांची के कोचिंग संचालकों से जुड़ रहे तार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर।Bihar education scam update : चालक सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपितों से सख्ती से पूछताछ की। इसमें और कई बातें सामने आई है। इसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

नगर एएसपी वन सुरेश कुमार ने बताया कि सिपाही चालक भर्ती परीक्षा के दौरान स्कालर, सेटर व मूल परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपितों में पटना, अरवल व जहानाबाद के शामिल है। जांच में पता चला कि अभी सिर्फ खर्च के रूप में आरोपित को कुछ राशि मिले थे।

रिजल्ट आने के बाद और रुपये मिलने वाले थे। इस दिशा में जांच कर कार्रवाई की जा रही है। नगर एएसपी वन ने कहा कि रैकेट से जुड़े अन्य आरोपितों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पुलिस को निर्देश दिया गया है। पुलिस की ओर से यह भी संकेत दिया गया है कि परीक्षा में बैठने के लिए मोटी रकम में सेटिंग की गई थी। इसके लिए इन सभी के मोबाइल की जांच की जा रही है।

परीक्षा में पास कराने वालों के बड़े रैकेट प्रतियोगिता परीक्षा में पास कराने वालों के बड़े रैकेट सक्रिय है। इन सभी के तार पटना, रांची समेत कई शहरों के कोचिंग संचालकों से भी जुड़े है। बुधवार को जिला स्कूल केंद्र से सिपाही चालक भर्ती परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़ा में पकड़े गए आरोपितों के पूर्व में भी जिले के कई केंद्रों से करीब एक दर्जन से अधिक आराेपित पकड़े जा चुके है।

पूर्व में भी मिठनपुरा के जिला स्कूल केंद्र से सिपाही की परीक्षा देने आए एक अभ्यर्थी अपनी ही चालाकी में फंस गया था। वह पटना का रहने वाला था। आरोपित चालाकी से सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में नकल कर रहा था।

वह कपड़े के भीतर मोबाइल छिपा रखा था, और उसका माइक्रोफोन कान में डाल रखा था। परीक्षा देते वक्त वह अपने आप कुछ बोल रहा था। उसके कान में दर्द होने पर उसने शिकायत की। इसके बाद पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से चोरी छिपे नकल कर रहा है।