चुनावी खर्चे में NDA ने मारी बाजी; इस पार्टी के उम्मीदवार ने किया सबसे ज्यादा खर्च, जनसुराज सबसे किफायती
बिहार चुनावों में एनडीए चुनावी खर्च में आगे रहा। एक पार्टी के उम्मीदवार ने सबसे ज्यादा खर्च किया, जबकि जनसुराज ने किफायती रणनीति अपनाई। एनडीए का प्रचार अभियान व्यापक था, जिसमें रैलियों और विज्ञापनों पर काफी धन खर्च हुआ। चुनावी खर्च का विश्लेषण बिहार में राजनीतिक दलों के बीच धन वितरण को दर्शाता है।
बाबुल दीप, मुजफ्फरपुर। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी उम्मीदवारों को 15 दिनों तक प्रचार अभियान चलाने का समय मिला था। इस दौरान प्रमुख पार्टियों के नेता और मंत्रियों ने दर्जनों रैली, रोड शो और जनसभा की।
इसके अलावा, उम्मीदवारों ने प्रतिदिन जनसंपर्क किया। प्रचार गाड़ियाें का भी क्षेत्र में खूब इस्तेमाल किया गया। पार्टी कार्यालयों और कार्यकर्ताओं पर भी उम्मीदवारों ने लाखों रुपये खर्च किए।
निर्वाचन आयोग की ओर से सभी उम्मीदवारों को 40-40 लाख रुपये खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी। इस खर्च की गई राशि की तीन बार में जांच की गई। इसके लिए राज्य कर अपर आयुक्त के कार्यालय में ब्योरा देने का निर्देश दिया गया था।
इसके आलोक में बारी-बारी से सभी उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार में हुए खर्च का ब्योरा तीन बार में उपलब्ध कराया। इसमें एक-एक रुपये का हिसाब दिया गया। इसके अनुसार पारू विधानसभा से एनडीए के रोलोमो उम्मीदवार मदन चौधरी ने सबसे अधिक रुपये खर्च किए।
राज्य कर अपर आयुक्त कार्यालय को दिए ब्योरे के अनुसार उन्होंने 23 लाख आठ हजार 317 रुपये खर्च किए, जबकि सबसे कम रुपये कांटी विधानसभा से जन सुराज उम्मीदवार सुदर्शन मिश्रा ने एक लाख 33 हजार 760 रुपये खर्च किए।
चुनाव प्रचार में खर्च करने के मामले में गायघाट विधानसभा से एनडीए की जदयू उम्मीदवार कोमल सिंह 21 लाख 53 हजार 786 रुपये के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि महागठबंधन की ओर से गायघाट विधानसभा से राजद उम्मीदवार निरंजन राय ने सबसे अधिक 14 लाख 12 हजार 21 रुपये खर्च किए हैं।
26 दिन बाद फिर होगी जांच, तब सही आंकड़ा होगा स्पष्ट
कई उम्मीदवारों की ओर से अभी ब्योरा नहीं दिया गया है। हालांकि, इसके अधिकतर निर्दलीय उम्मीदवार हैं। राज्य कर अपर आयुक्त कार्यालय की ओर से बताया गया कि मतगणना के 26 दिन बाद फिर अंतिम बार जांच की जाएगी।
तब खर्च का सही आंकड़ा सामने आएगा। उम्मीदवारों की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान जो खर्च किया गया, उसका पूरा ब्योरा दिया गया है, लेकिन इसमें कई उम्मीदवारों ने खर्च राशि का पूरा भुगतान नहीं किया है। इसलिए इससे संबंधित बिल भी नहीं उपलब्ध कराया गया है।
मुजफ्फरपुर विधानसभा से सबसे अधिक डॉ. एके दास ने किया खर्च
मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट से भाजपा के रंजन कुमार, कांग्रेस के बिजेंद्र चौधरी और जन सुराज से डा. एके दास प्रमुख उम्मीदवार हैं। इसमें सबसे अधिक डॉ. दास ने 13 लाख 30 हजार 165 रुपये खर्च किए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर बिजेंद्र चौधरी 13 लाख 16 हजार 580 और रंजन कुमार 10 लाख 94 हजार 775 रुपये खर्च कर तीसरे नंबर पर हैं।
इन उम्मीदवारों ने चाय-नाश्ता, गाड़ी, जनसंपर्क, कार्यालय, जनसभा, पार्टी के बड़े नेताओं की सभा समेत अन्य प्रकार से प्रचार अभियान में खर्च किया है।
विधानसभावार प्रमुख उम्मीदवारों के खर्च का ब्योरा
- गायघाट से जदयू की कोमल सिंह ने 21 लाख 53 हजार 786, निरंजन राय ने 14 लाख 12 हजार 21 और जनसुराज के अशोक कुमार सिंह ने पांच लाख 71 हजार 437 रुपये खर्च किए।
- औराई से भाजपा की रमा निषाद ने 10 लाख 38 हजार 641, वीआइपी के भोगेंद्र सहनी (674270), जसुपा के राधा रमण ने (4860890) खर्च किए।
- मुजफ्फरपुर से भाजपा के रंजन कुमार (1094775), कांग्रेस के बिजेंद्र चौधरी ने (1316580), जसुपा के डा. एके दास ने (1330165) खर्च किए।
- मीनापुर से जदयू के अजय कुमार ने (1347929), राजद के राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव ने (1113381), जसुपा के तेज नारायण सहनी (932876) खर्च किए।
- बोचहां से लोजपा (रा) की बेबी कुमारी ने (989170), राजद के अमर कुमार पासवान ने (1234053) और जसुपा के उमेश कुमार रजक ने (943800) रुपये खर्च किए।
- सकरा से जदयू के आदित्य कुमार ने (1479937), कांग्रेस के उमेश कुमार राम ने (421584) और जसुपा की रेणू पासवान ने (429174) रुपये खर्च किए।
- कुढ़नी से भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता ने (1417805), राजद के सुनील कुमार सुमन ने (875253) और जसुपा के मो. अली इरफान ने (1010435) रुपये खर्च किए।
- कांटी से जदयू के अजीत कुमार ने (1951987), राजद के इसराइल मंसूरी ने (1361646) और जसुपा के सुदर्शन मिश्रा ने (133760) रुपये खर्च किए।
- बरूराज से भाजपा के अरुण कुमार सिंह ने (899898), वीआइपी से राकेश कुमार ने (482136) और जसुपा के हीरालाल खाड़िया ने (520080) रुपये खर्च किए।
- पारू से रालोमो के मदन चौधरी ने (2308317), राजद के शंकर प्रसाद ने (1168268) और जसुपा की रंजना कुमारी ने (775179) रुपये खर्च किए।
- साहेबगंज से भाजपा के डा. राजू कुमार सिंह ने (1598364), राजद के पृथ्वीनाथ राय ने (777174) और जसुपा के ठाकुर हरिकिशोर सिंह ने (1007700) रुपये खर्च किए।
