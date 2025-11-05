Bihar Assembly Elections: मतदान की रियल टाइम मानीटरिंग को लेकर नियंत्रण कक्ष स्थापित
Bihar Assembly Elections: बिहार विधानसभा चुनावों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य मतदान प्रक्रिया की रियल टाइम निगरानी करना है, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें। यह नियंत्रण कक्ष चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखेगा और किसी भी गड़बड़ी को तुरंत रोकने में मदद करेगा।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Elections, First Phase Voting: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान की रियल टाइम मानिटरिंग के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। समाहरणालय सभागार के ऊपरी तल पर यह क्रियाशील रहेगा।
इसका उद्देश्य सभी चुनावी गतिविधियों की निगरानी, सूचना संकलन, त्वरित संचार और शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करना है। जिले के सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी सूचनाएं इस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से एकत्रित कर वास्तविक समय में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों तक पहुंचाई जाएगी।
जिससे किसी भी स्थिति में तत्पर और प्रभावी कदम उठाए जा सकें। एकीकृत नियंत्रण कक्ष के तीन इकाईयां हैं। इसमें कम्युनिकेशन नियंत्रण कक्ष, वेबकास्टिंग नियंत्रण कक्ष और मीडिया नियंत्रण कक्ष है।
इंटरनेट मीडिया मानिटरिंग भी इसी शाखा के माध्यम से की जाएगी। ताकि किसी प्रकार की भ्रामक सूचना या अफवाह फैलने से रोका जा सके।मतदान के दिन सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान सुनिश्चित करने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग दूरभाष नंबर उपलब्ध कराए गए हैं।
साथ ही, प्रत्येक नंबर पर दो हंटिंग लाइन की सुविधा दी गई है। ताकि किसी भी समय लाइन व्यस्त न रहे और सूचना संचार में विलंब न हो। मतदान के दौरान नियंत्रण कक्ष में 24 घंटे निर्बाध कार्य सुनिश्चित करने के लिए तीन पाली में अधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी समय कोई शिकायत या सूचना प्राप्त होते ही तत्काल कार्रवाई की जा सके।
विधानसभा क्षेत्रवार दूरभाष संख्या
- गायघाट : 0621-2227005
- औराई : 0621-2227006
- मीनापुर : 0621-2227007
- बोचहा : 0621-2227008
- सकरा : 0621-2227009
- कुढ़नी : 0621-2227010
- मुजफ्फरपुर : 0621-2227011
- कांटी : 0621-2227013
- बरूराज : 0621-2227014
- पारू : 0621-2227015
- साहेबगंज : 0621-2227016
