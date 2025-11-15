Language
    Bihar Election Result: बिहार की इस सीट में 30 साल बाद नया चेहरा, कांग्रेस के कद्दावर नेता को मिली हार

    By Babul Deep Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 04:36 PM (IST)

    बिहार चुनाव परिणाम में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। Muzaffarpur Vidhan Sabha सीट पर 30 साल बाद नया चेहरा दिखा, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता बिजेंद्र चौधरी को हार मिली। वह पांच बार से विधायक थे। इस परिणाम से राज्य के राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की संभावना है।

    लोगों का अभिवादन करते भाजपा के विजयी प्रत्याशी रंजन कुमार

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Election Result 2025 टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव परिणाम तक जिले में इसी सीट की चर्चा थी। भाजपा ने पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा को टिकट काटकर दो बार जिलाध्यक्ष रहे रंजन कुमार को दिया। कांग्रेस ने बीमार रहने के बाद भी बिजेंद्र चौधरी को ही आजमाया, मगर जनता ने उन्हें नकार दिया।

    वर्ष 1995 से मुजफ्फरपुर सीट से पांच बार विधायक रहे बिजेंद्र की बड़ी हार हुई। चुनाव प्रचार के दौरान बिजेंद्र का यह कहते हुए वीडियो प्रसारित हुआ था कि मुकाबले में मजा नहीं आ रहा है। वह अपने चिर परिचित पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा की तरह मुकाबले के उम्मीदवार की बात कर रह थे।

    उनकी यह बात उनपर भारी पड़ गई। जिस उम्मीदवार को वह कमजोर मान रहे थे, उनसे ही पटखनी खा गए। रंजन कुमार पहली बार मैदान में उतरे थे। छह वर्ष तक जिलाध्यक्ष रहते हुए दो लोकसभा और एक विधानसभा चुनाव लड़ाने का अनुभव काम आया। जनता ने भी पुराने चेहरे पर उन्हें तरजीह दी।

    जिस सीट पर कड़े संघर्ष की बात कही जा रही थी, वहां 32 हजार 657 वोटों से रंजन कुमार ने जीत दर्ज की। उन्होंने कहा, यह जनता की जीत है। मैंने नहीं, जनता ने चुनाव लड़ा था। वहीं बिजेंद्र ने भी कहा, जनता जनार्दन का फैसला मंजूर रहे।

    चुनाव में तीसरा कोण बनाने का प्रयास करने वाले जन सुराज के डा. एके दास ने भी जमकर चुनाव प्रचार किया था, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप वह वोट नहीं पा सके। डा. दास के वोटों पर भी दोनों उम्मीदवारों की नजर थी। अगर वह अधिक वोट लाते तो मुकाबले कांटे का हो सकता था, मगर जनता ने स्पष्ट जनादेश देकर नए चेहरे को मौका दिया।

    11 विधानसभा में 1242 मत रिजेक्ट

    मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा में 1242 मत रिजेक्ट हो गए। इसमें सर्वाधिक मुजफ्फरपुर विधानसभा में 211 मत ऐसे थे, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। विधानसभावार आंकड़ों पर गौर करें तो गायघाट में सात, कांटी में 104, औराई में 68, मीनापुर में 120, बोचहां में 140, सकरा में 153, कुढ़नी में 200, मुजफ्फरपुर में 211, बरूराज में 11, पारू में 138 और साहेबगंज में 70 मत को रिजेक्ट को किया गया।

    मुजफ्फरपुर विधानसभा में तो एसयूसीआइ के उम्मीदवार अमन कुमार झा को जितने वोट पड़े, उससे अधिक मत रिजेक्ट कर दिए। इन्हें मात्र 171 मत ही प्राप्त हुए। उक्त सभी मत पोस्टल बैलट के थे।