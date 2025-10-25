Bihar Election News: कांटी में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रतिनियुक्त एसएसबी जवान की मौत
Bihar Election News: मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र में चुनाव ड्यूटी पर तैनात एसएसबी जवान मुकेश कुमार गुज्जर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बिजली कटने के बाद वह राधिका देवी गर्ल्स हाई स्कूल के पास गिरे हुए पाए गए। अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव को सलामी देकर उनके घर भेजा जाएगा।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Election News:कांटी थाना इलाके में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रतिनियुक्त एसएसबी जवान की मौत हो गई। मृतक 71 बटालियन का कांस्टेबल मुकेश कुमार गुज्जर था। वह राजस्थान का रहने वाला था। राधिका देवी गर्ल्स हाईस्कूल के पास ठहरे हुए थे। कांस्टेबल मुकेश कुमार गुज्जर मेस में वासर मैन पद पर कार्यरत था।
शाम करीब छह बजे के करीब लाइट कटीं थी। इसी दौरान अन्य एक जवान ने जेनरेटर स्टार्ट किया। लाइन ज्यों ही आया तो जवानों ने मुकेश कुमार गुज्जर को गिरा देखा। इसके बाद पूरे कैंप में हलचल तेज हो गयी। जवानों ने उन्हें कांटी पीएचसी ले गए, जहां के चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद आक्सीजन लगाकर एसकेएमसीएच रेफर कर दिया।
एंबुलेंस से इमरजेंसी में पहुंचते ही चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर एसएसपी सुशील कुमार, सिटी एसपी कोटा किरण कुमार समेत अन्य अधिकारी वहां पहुंचे। अधिकारियों ने चिकित्सक से बातचीत किया। इसके बाद अन्य जवानों से घटना की जानकारी ली।
एसएसपी ने एसकेएमसीएच ओपी प्रभारी को शव का पोस्टमार्टम करवाने को कहा। पुलिस ने पोस्टमार्टम इंक्योस्ट बनाकर जवान का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद पिपराकोठी बटालियन शव को ले जाया जाएगा। जहां सलामी के बाद शव को उनके घर भेजी जाएगी।
उधर, कुछ लोगों ने बताया कि कांस्टेबल मुकेश कुमार गुज्जर के सिर में चोट के जख्म थे। खून से सिर लथपथ था। जिसके कारण चिकित्सक ने फिजिकल एसाल्ट का जिक्र उसके रजिस्ट्रेशन पर्ची पर किया है। हो सकेगा कि गिरने के दौरान गंभीर चोट की वजह से मौत का शिकार हुआ हो।
इधर, थानाध्यक्ष रोहन कुमार ने बताया कि मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा। पोस्टमार्टम के बाद शव को 71 बटालियन के हैंडओवर कर दिया गया है।
