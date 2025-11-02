Language
    Bihar Election: मुजफ्फरपुर में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती, 33 हजार लीटर से ज्यादा की शराब बरामद

    By Babul Deep Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    बिहार चुनाव के मद्देनज़र मुजफ्फरपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। इस जब्ती में 33 हजार लीटर से ज्यादा अवैध शराब भी शामिल है, जिसे विभिन्न स्थानों पर छिपाकर रखा गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    बिहार चुनाव को लेकर पुलिस की छापेमारी अभियान तेज। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से उत्पाद विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा जिले के विभिन्न इलाकों में लगातार सघन जांच और छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है।

    इस अभियान के तहत जिले के विभिन्न चेकपोस्टों, संदिग्ध स्थलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में वाहनों की गहन तलाशी ली जा रही है। इसमें अवैध शराब की आपूर्ति, नकदी का अनधिकृत परिवहन तथा नशे के कारोबार पर विशेष फोकस किया गया है।

    प्रशासन का उद्देश्य किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोककर चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और शांतिपूर्ण बनाना है। जिला प्रशासन की ओर से बताया कि अब तक कुल पांच करोड़ रुपये से अधिक की राशि जब्त की गई है। इसकी जांच चल रही है।

    अगर सभी बिंदुओं पर जांच और सत्यापन में सही पाया गया तो राशि विमुक्त कर दी जाएगी। स्टैटिक स्क्वायड टीम (एसएसटी) के द्वारा अब तक विभिन्न चेकपोस्टों पर 3.90 लाख की नगदी जब्त की गई, जबकि खबड़ा के पास जांच के दौरान पुलिस टीम ने 1.24 लाख जब्त किए हैं।

    इसी प्रकार ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में फ्लाइंग स्क्वायड टीम (एफएसटी) द्वारा 69,500 की नगदी बरामद की गई। इसके अतिरिक्त आयकर विभाग ने 1.72 करोड़ रुपए, सीजीएसटी एवं एसजीएसटी विभाग ने 3.91 करोड़ रुपए मूल्य की अन्य अवैध रूप से खरीद-बिक्री एवं परिविहित सामग्री जब्त की है। राशि निकासी का श्रोत और इससे संबंधित कागजात की जांच की जा रही है।

    उत्पाद विभाग ने भी तेज किया अभियान

    उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब की बिक्री और परिवहन पर नकेल कसने के लिए जिलेभर में अभियान तेज कर दिया है। इस दौरान अब तक 33,067 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 1. 93 करोड़ रुपए है।

    साथ ही, 1.31 करोड़ के मूल्य का गांजा भी जब्त किया गया है। इस दौरान कई तस्करों और अवैध कारोबारियों की गिरफ्तारी भी की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी थाना क्षेत्र में विशेष टीमों को अलर्ट पर रखा गया है।

    लगातार गश्ती, निगरानी और चेकिंग से अवैध गतिविधियों पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया है। जिले में स्थापित सभी चेकपोस्टों पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा रही है।

    उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन या किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत जिला नियंत्रण कक्ष या 1950 हेल्पलाइन पर दें, ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके।