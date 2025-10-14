Bihar Election candidate list 2025: भाजपा ने कुढ़नी से केदार प्रसाद गुप्ता पर फिर जताया भरोसा

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। NDA candidate list for Bihar election 2025 / Bihar Chunav 2025, jdu candidate list: बिहार का राजनीतिक तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। प्रत्याशियों की घोषणा में भले ही जनसुराज ने बाजी मार ली हो, लेकिन अब एनडीए की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है।

सोमवार की शाम पटना में आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कुढ़नी विधानसभा सीट से पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता को भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में वे राजद के अनिल सहनी से हार गए थे, लेकिन उपचुनाव में उन्हें सफलता मिली थी।