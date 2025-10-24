Bihar Election 2025: चुनावी सभा-जुलूस के लिए सख्त नियम, देना होगा विस्तृत ब्यौरा, तभी मिलेगा NOC

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। विधानसभा चुनाव के सुचारू, पारदर्शी, त्वरित और अनुशासित रूप से संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया गया है। इस व्यवस्था के तहत राजनीतिक दल, उम्मीदवार एवं आयोजकों को आम सभा, जुलूस, रैलियां, लाउडस्पीकर प्रचार वाहनों तथा हेलीकाप्टर/हेलीपैड के उपयोग से संबंधित अनुमति प्राप्त करने के लिए एक ही मंच से आवेदन करने की सुविधा दी गई है। इस प्रणाली के माध्यम से अनुमती पूरी पारदर्शिता और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दी जाएगी।

बताया गया कि रैली और जुलूस आयोजित करने वाले राजनीतिक दल को आवेदन करना होगा जिसमें यह बताना होगा कि रैली में कितने लोग भाग लेंगे और यह कहां से कहां तक किस अवधि में होगी। इसके आयोजन से संबंधित थाना के थानाध्यक्ष का विधि व्यवस्था के बिंदु पर एनओसी सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा प्राप्त की जाएगी। रैली और जुलूस को सभा के रूप में बदलने की स्थिति में इससे संबंधित एनओसी प्राप्त करने की सारी प्रक्रिया का पालन आयोजक को करना होगा।