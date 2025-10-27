Bihar Election 2025: अजय निषाद से लेकर बेबी कुमारी तक... चुनाव की दहलीज पर दल बदल रहे माननीय

Language
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 11:56 AM (IST)

    बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, और राजनीतिक दलों में हलचल मची हुई है। कई नेता अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए दल बदल रहे हैं। जनता दल (यूनाइटेड), राष्ट्रीय जनता दल (राजद), और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में नेताओं का आना-जाना लगा हुआ है। इन दल-बदलों का असर निश्चित रूप से Bihar Election 2025 पर पड़ेगा, जिससे कुछ सीटों पर मुकाबला दिलचस्प हो सकता है।

    प्रशांत कुमार, मुजफ्फरपुर। कहते हैं सियासत में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। नफा-नुकसान को देखकर रिश्ते बनते-बिगड़ते हैं। चुनावी दहलीज पर जिले के नेताजी सियासी हवा का रुख भांपकर खूब दल बदल रहे हैं। किसी की अपनी पुरानी ही पार्टी में घर वापसी हो रही है तो कोई दूसरे दल में जा रहा है।

    आम जनता चुपचाप इस आया राम, गया राम वाला खेल देख रही है। जिले में विभिन्न राजनीतिक दलों के अब तक करीब एक दर्जन नेता अपना पाला बदल चुके हैं। इसमें दिग्गज नेता अजय निषाद, गणेश भारती, अनिल सहनी, अजीत कुमार, बेबी कुमारी, कोमल सिंह, अजय कुशवाहा, रामकुमार सिंह और विनायक गौतम शामिल हैं।

    विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस कदम को जानकर तोड़-जोड़ का खेल बता रहे हैं। ताकि पार्टी को विशेष जाति और समुदाय में समर्थन प्राप्त हो सके और वोट बैंक बढ़े। शाम में एक दल की दुहाई और निष्ठा जताकर कसमें खाने वाले सुबह होते दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं।

    दोपहर को चुनावी सभा में जिस पार्टी के पक्ष में जन समर्थन मांगते हैं, तो रात होते ही इसकी खामियां गिनाकर इस्तीफा सौंप देते हैं। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से लगातार यह आने-जाने का क्रम लगा है।

    इन नेताओं ने बदला पाला 

    भाजपा से बेटिकट होने पर पिछले वर्ष पूर्व सांसद अजय निषाद ने लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर सीट पर कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वह कांग्रेस छोड़ फिर भाजपा में आ गए।

    भाजपा ने उनकी पत्नी को औराई से अपना उम्मीदवार बना दिया। भाजपा नेता अजीत कुमार चुनाव से ठीक पहले जदयू में आ गए। उन्हें पार्टी ने कांटी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है।

    अनिल सहनी पहले राजद में थे। कुछ दिन पहले उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भाजपा का दामन थाम लिया। कोमल सिंह ने पिछला विधानसभा चुनाव गायघाट सीट पर लोजपा से लड़ा था। अब इस चुनाव से ठीक पहले उन्हें जदयू ने उसी सीट से मैदान में उतारा है।

    इसी तरह बेबी कुमारी पहले भाजपा में थीं, अब वे लोजपा में हैं। पार्टी ने उन्हें बोचहां सीट से प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह अजय कुमार कुशवाहा पहले भाजपा में थे। उन्होंने इस्तीफा देकर जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। अब पार्टी ने उन्हें मीनापुर से टिकट दिया है।

    इस सूची और कई नेता हैं। साथ ही चुनाव से पहले और भी कुछ बदलाव दिख सकता है। दरभंगा में शनिवार को ही वीआइपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री कुमार पूर्वे, राजद के अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. कुमार गौरव, राजीव कुशवाहा समेत कई नेता भाजपा में शामिल हो गए।