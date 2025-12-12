Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar DElEd 2026: 30,800 सीटों के लिए 19 जनवरी को संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 24 दिसंबर तक आवेदन

    By Ajit Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 02:24 AM (IST)

    बिहार DElEd 2026 के लिए 30,800 सीटों पर नामांकन हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा 19 जनवरी को होगी। इसके लिए आवेदन 24 दिसंबर तक किए जा सकते हैं। यह परीक्षा ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। डीएलएड में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। 24 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन होगा।

    राज्य के 306 डीएलएड कालेजों की 30,800 सीटों पर एडमिशन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 19 जनवरी से होगी, जबकि रिजल्ट मार्च में जारी होगा। परीक्षा की अवधि ढाई घंटे की होगी। परीक्षा में 120 वस्तुनिष्ठ व बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परीक्षा में सामान्य हिंदी, उर्दू के 25, गणित के 25, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, सामान्य अंग्रेजी के 20-20 प्रश्न व तार्किक व विश्लेषणात्मक क्षमता के 10 प्रश्न पूछे जायेंगे। 120 प्रश्नों के 120 अंक निर्धारित हैं।

    बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नामांकन को लेकर परीक्षा लेगी। वहीं, डीएलएड कालेजों में नामांकन के लिए प्रथम, द्वितीय व तृतीय मेरिट लिस्ट के आाधार पर नामांकन होगा। नामांकन प्रक्रिया जून तक समाप्त हो जाएगी और जुलाई से सत्र की शुरुआत होगी।

    परीक्षा में सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, सामान्य अंग्रेजी, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाएगे । परीक्षा में शामिल होने के लिए सामान्य कोटि, आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य कोटि के अभ्यर्थी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी को आवेदन शुल्क 960 रुपये देने होंगे। वहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 760 रुपये देने होंगे।

    पालिटेक्निक, आइटीआइ वाले नामांकन के पात्र नहीं

    डीएलएड प्रवेश परीक्षा का फार्म शास्त्री, पालिटेक्निक, आइटीआइ या अन्य प्रकार की योग्यता रखने वाले नहीं भर सकेंगे। वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी ने इंटर में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है या जिन्होंने मध्यमा के बाद इंटर अथवा फौकानिया के बाद इंटर की योग्यता हासिल की है, वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र होंगे। अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र सीमा पहली जनवरी 2026 को 17 वर्ष निर्धारित किया है।