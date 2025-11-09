भटक कर मुजफ्फरपुर पहुंची बच्ची को Red Light Area में बेचने पहुंचा युवक, संदेह होने पर लोगों ने पकड़ा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Crime: मिठनपुरा थाना क्षेत्र के चतुर्भुज स्थान इलाके में एक बच्ची के साथ युवक की गतिविधि संदिग्ध देख स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद युवक व बच्ची से पूछताछ की गई। इसमें दोनों के जवाब भिन्न मिले।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके बाद युवक की गतिविधि पर लोगों को संदेह हो गया। लोगों ने पकड़कर युवक की धुनाई कर दी। इसको लेकर इलाके में गहमागहमी बन गई। सूचना पर मिठनपुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में ले लिया।

बच्ची को थाने पर लाया गया। पूछताछ में बच्ची ने वैशाली जिले के महुआ पता बताया। इसके बाद महुआ थाने से संपर्क कर स्वजन से बातचीत किया गया। मिठनपुरा थानाध्यक्ष ने बताया कि स्वजन को बच्ची सौंप दिया गया है। युवक की गतिविधि की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

बताया गया कि महुआ इलाके की बच्ची लापता होकर यहां आ गई थी। इसी दौरान बाइक सवार दरभंगा का युवक पुल पर उसे अकेले देख अपने साथ ले लिया। जाल में फंसाकर वह बाइक पर बिठकार उसे घूमाते हुए चतुर्भुज स्थान इलाके में पहुंच गया।

चर्चा है कि वह उसे बेचने के लिए यहां आया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक नर्तकी के कोठे के समीप पहुंचकर वह बातचीत कर रहा था। इसी में बच्ची को उसके साथ देख लोगों ने उससे सवाल किया। जवाब देने में वह फंस गया।