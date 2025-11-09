Language
    भटक कर मुजफ्फरपुर पहुंची बच्ची को Red Light Area में बेचने पहुंचा युवक, संदेह होने पर लोगों ने पकड़ा

    By Sanjiv Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 12:32 PM (IST)

    Bihar Crime: मुजफ्फरपुर में एक युवक को बच्ची को रेड लाइट एरिया में बेचने के संदेह में पकड़ा गया। बच्ची वैशाली जिले के महुआ की रहने वाली है, जो लापता हो गई थी। युवक उसे दरभंगा से मुजफ्फरपुर लाया था। स्थानीय लोगों को संदेह होने पर उन्होंने युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने बच्ची को उसके परिवार वालों को सौंप दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Crime: मिठनपुरा थाना क्षेत्र के चतुर्भुज स्थान इलाके में एक बच्ची के साथ युवक की गतिविधि संदिग्ध देख स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद युवक व बच्ची से पूछताछ की गई। इसमें दोनों के जवाब भिन्न मिले।

    इसके बाद युवक की गतिविधि पर लोगों को संदेह हो गया। लोगों ने पकड़कर युवक की धुनाई कर दी। इसको लेकर इलाके में गहमागहमी बन गई। सूचना पर मिठनपुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में ले लिया।

    बच्ची को थाने पर लाया गया। पूछताछ में बच्ची ने वैशाली जिले के महुआ पता बताया। इसके बाद महुआ थाने से संपर्क कर स्वजन से बातचीत किया गया। मिठनपुरा थानाध्यक्ष ने बताया कि स्वजन को बच्ची सौंप दिया गया है। युवक की गतिविधि की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
    बताया गया कि महुआ इलाके की बच्ची लापता होकर यहां आ गई थी। इसी दौरान बाइक सवार दरभंगा का युवक पुल पर उसे अकेले देख अपने साथ ले लिया। जाल में फंसाकर वह बाइक पर बिठकार उसे घूमाते हुए चतुर्भुज स्थान इलाके में पहुंच गया।

    चर्चा है कि वह उसे बेचने के लिए यहां आया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक नर्तकी के कोठे के समीप पहुंचकर वह बातचीत कर रहा था। इसी में बच्ची को उसके साथ देख लोगों ने उससे सवाल किया। जवाब देने में वह फंस गया।

    फिर बच्ची से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका घर महुआ है। जबकि युवक अपने को दरभंगा का निवासी बताया। इस पर नर्तकी के साथ स्थानीय लोगों को संदेह हुआ। इसके बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया।

    फिर पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस वहां पहुंचकर युवक को हिरासत में लेकर बच्ची को साथ लेकर थाने पहुंची। सत्यापन के बाद बच्ची को उनके स्वजन के हवाले कर दिया गया। 