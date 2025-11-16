महिला का हाथ-पैर बांधकर मुंह पर डाला तेजाब, मुजफ्फरपुर में दहेज लोभी ससुराल वालों की शर्मनाक करतूत

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर! Bihar Crime: दहेज प्रताड़ना को लेकर ससुराल वालों ने नवविवाहिता महिला का हाथ पैर बांधकर मुंह पर तेजाब डाल दिया है। तेजाब से झुलसी महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए एसकेएमसीएच के पास निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया!

जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। मृत महिला तुर्की थाना के चोरकरिया गांव के दीपू सहनी की पत्नी ममता कुमारी थी। मामले को लेकर महिला के भाई संजय सहनी का पुलिस ने बयान दर्ज किया है। वह कुढ़नी मधुबन के रहने वाले हैं।

उसने ममता के पति दीपू सहनी, ससुर नरेश सहनी, देवर रितु राज सहनी, नीतेश कुमार, सास व ननद को आरोपित किया है। पुलिस को बताया कि अप्रैल 2024 में उन्होंने अपनी बहन ममता कुमारी की शादी दीपू सहनी से हुई थी।

शादी के कुछ माह बाद से ही उसके ससुराल के लोग घरेलू और दहेज को लेकर प्रताड़ित करने लगे। जानकारी मिलते ही उन्होंने ममता के ससुराल के लोगों से बातचीत की। बात नहीं बनने पर उन लोगों ने पंचायत बुलवाया।

उसके मुताबिक ठीक-ठाक से रखने को तैयार हो गया था। अचानक ममता के बहन रेखा देवी के मोबाइल पर सूचना मिली कि वह बीमार है और अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में जब वह पहुंचे तो उनकी बहन ममता कुमारी का मुंह और गर्दन तेजाब से झुलसी थी।

वह अंतिम सांस ले रही थी। बहन की हालत देख जब उन्होंने चिकित्सक से बात किया तो हालत गंभीर बताई। कुछ देर बाद ही उनकी बहन की मौत हो गयी। संजय ने पुलिस को बताया कि उनकी बहन ममता को ससुराल के लोगों ने घरेलू और दहेज प्रताड़ना को लेकर हाथ-पैर बांधकर मुंह पर तेजाब डाल दिया। जिसके कारण उसकी बहन की मौत हुई है।