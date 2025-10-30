Language
    मुजफ्फरपुर में कारोबारी के घर से एक करोड़ के गहनों की चोरी, 10 प्वाइंट में समझें पूरा मामला

    By Sanjiv Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 11:57 AM (IST)

    Bihar Crime: चोरों ने मुजफ्फरपुर पुलिस की परेशानी को बढ़ा रखी है। आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटना को अंजाम देते हैं कि लोगों का भरोसा कानून व्यवस्था में कम होता जा रहा है। छठ पूजा के दौरान चोरों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के एक कारोबारी के घर को चोरों ने निशाना बनाया और करीब एक करोड़ के गहने ले गए। दो चोरों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है।

    Bihar Crime: मिठनपुरा के कारोबारी के घर चोरी का सीसीटीवी फुटेज। सौ. पुलिस


    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Crime: पर्व को चोरों ने अपने लिए एक अवसर का रूप दे दिया है। दुर्गा पूजा, दीवाली और अब छठ के अवसर पर गांव या किसी दूसरी जगह जाने वाले लोगों के घर को चोर अपना निशाना बनाते हैं और लाखों-करोड़ों का माल समेट कर ले जाते हैं। मिठनपुरा के कारोबारी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पूरी घटना इन 10 बिंदुओं में समझें- 

    1. चोरों ने मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रमना देवी मंदिर के पीछे वाले मुहल्ले में रहने वाले ट्रैक्टर पार्ट्स के कारोबारी सरदार जगजीत सिंह के बंद घर को निशाना बनाया। 

    2. चोरों ने गेट का ताला काटकर घटना को दिया अंजाम। जब लोगों को इतनी बड़ी घटना की जानकारी मिली तो वे वहां जुट गए और मिठनपुरा थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी। 

    3. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने कैंपस व आसपास में लगे सीसी कैमरे को खंगाला। इसमें दो चोर की तस्वीर कैद मिली है। इसके आधार पर चोरों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। मामले में कारोबारी ने प्राथमिकी कराई है। 

    4.छठ महापर्व मनाने के लिए सोमवार की शाम करीब चार बजे कारोबारी सपरिवार जवाहरलाल रोड स्थित दोस्त के घर गए थे। करीब 10 बजे घर आए। इसी बीच घटना को अंजाम दिया गया। 

    5. कारोबारी जब लौटे तो गेट का ताला कटा हुआ था। कमरे में गए तो सामान बिखरे पड़े थे। आलमीरा से सारे जेवरात चोरे अपने ले जा चुके थे। 

    6. चोरी गए गहनों में सोने की 60 ग्राम की चार चूड़ी, दो सोने का कड़ा, चार डायमंड की चूड़ी, छह गोल्ड का फूल सेट, 10 गोल्ड पेंडेंट सेट, 10 सोने का चेन, 15 सोने का रिंग, 10 सेट कान का टाप्स, छह गोल्ड ब्रासलेट, दो जरुऊ सेट, एक मंगटिका, छह डायमंड सेट, 10 से 12 कीमती घड़ी, 15 पीस डायमंड रिंग, छह जोड़ी चांदी का पायल, चार पीस बच्चों का कड़ा और ब्रासलेट, 10 पीस चांदी का सिक्का, चार पीस बच्चों का चेन शामिल हैं। 

    7. इतनी बड़ी चोरी की घटना को मिठनपुरा पुलिस छिपाती रही। इस संबंध में जानकारी लेने के लिए मिठनपुरा थानाध्यक्ष के सरकारी मोबाइल पर कई बार काल किया गया, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। इससे उनकी मंशा यह दर्शाता है कि वह घटना छिपाने की कोशिश कर रहे थे। 

    8. पूर्व में भी थानाध्यक्ष की कार्यशैली की शिकायत एसएसपी के पास पहुंची थी। इस पर पिछले क्राइम मीटिंग में एसएसपी ने थानाध्यक्ष को फटकार लगाया था। साथ ही कार्यशैली में सुधार की चेतावनी दी थी। पिछले दिनों शहरी क्षेत्र के थानों व गश्ती के औचक जांच में कई जगहों पर लापरवाही मिलने पर सिटी एसपी ने सभी थानाध्यक्षों को गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया था। फिर भी थानाध्यक्षों पर इसका असर नहीं हो रहा है। 

    9. चोरी की घटना का सीसी कैमरे का फुटेज सामने आया है। इसमें देखा गया कि सोमवार की रात करीब 8.40 बजे दो चोर कारोबारी के घर का ताला तोड़कर कमरे में घुसे। इसके बाद आलमीरा में एक बैग में रखे गए पूरे परिवार की आभूषण की चोरी कर ले गए। 

    10. घटना की जांच में पहुंचे पुलिस पदाधिकारी ने घर में काम करने वाले महिला व दुकान के स्टाफ के बारे में कारोबारी से पूछताछ की। उन सभी के नाम-पते के साथ मोबाइल नंबर लिए गए हैं। पुलिस इन सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। अब देखना होगा कि पुलिस को कब इसमें सफलता मिलती है। इस अपराध से पर्दा कब हटता है।