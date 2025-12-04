Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कांटी थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर गल्ला व्यवसायी से 2.50 लाख रुपये लूटे

    By Sanjiv Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 12:41 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र में गल्ला व्यवसायी से दिनदहाड़े 2.50 लाख रुपये की लूट हो गई। यह घटना थाने से मात्र 200 मीटर की दूरी पर हुई, जिससे इला ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

     तीन की संख्या में थे बाइक सवार बदमाश। प्रतीकात्मक फोटो


    संवाद सहयोगी, जागरण l पानापुर/ कांटी (मुजफ्फरपुर) Bihar Crime: पुलिस की तमाम सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर बेखौफ बदमाशों ने बुधवार को दिनदहाड़े कांटी थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर पिस्टल के बल पर गल्ला दुकान में घुसकर व्यवसायी से करीब 2.50 लाख रुपये लूट लिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भरे बाजार में दिनदहाड़े हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। घटना को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश हथियार लहराते हुए आराम से भाग निकले। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की। आसपास में लगे सीसी कैमरे को खंगाला।

    लूट के शिकार व्यवसायी कांटी थाना रोड पुराना चौक निवासी संजीत कुमार ने पुलिस को बताया कि वह अन्य दिनों की तरह बुधवार को भी अपनी दुकान पर खरीद-बिक्री कर रहे थे। दोपहर करीब साढ़े 12 बजे बाइक सवार तीन बदमाश आ धमके।

    एक बदमाश ने पिस्टल सटाते हुए गल्ले में रखे करीब 2.50 लाख रुपये लूट लिए। इसके साथ ही खाता-बही भी ले भागे। बाइक चला रहा बदमाश काले रंग के हेलमेट में था, जबकि दो अन्य के चेहरे खुले थे।

    वारदात को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश पूरब दिशा में थाने की ओर से ही भाग निकले।सूचना पर डीएसपी पश्चिम-वन सुचित्रा कुमारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। डीएसपी ने बताया कि आसपास में लगे सीसी कैमरों को खंगाला गया है। इसके तहत कार्रवाई चल रही है। जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा।

    कांटी में पूर्व में भी हुई थी लूट की घटना

    कांटी बाजार में लूट की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी विगत 21 मई को बदमाशों ने एक अन्य गल्ला व्यवसायी नवल किशोर गुप्ता उर्फ पप्पू गुप्ता की दुकान से 15 लाख रुपये लूट लिए थे। इस दौरान फायरिंग भी की गई थी। यह अलग बात है कि पुलिस ने इस मामले में बाद में चार बदमाशों को गिरफ्तार किया था, लेकिन अपराध का सिलसिला नहीं थमा।

    इलाके के व्यवसायियों में दशहत

    दिनदहाड़े हुई लूट की घटना से इलाके के व्यवसायी दशहत में हैं। इसके साथ ही पुलिस के कार्यशैली को लेकर नाराजगी भी है। व्यवसायियों का आरोप है कि पुलिस की गश्ती की गाड़ी एनएच पर आराम फरमाती रहती है, दूसरी ओर बाजार में बदमाश लूटपाट मचाते हैं।

    विधायक ने जताई नाराजगी

    बाजार में लूट की सूचना मिलते ही विधानसभा से सीधे घटनास्थल पर पहुंचे विधायक ई. अजीत कुमार ने स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने डीआइजी, एसएसपी सहित कई पदाधिकारियों को फोन कर बदमाशों पर नकेल कसने को कहा है। इधर व्यवसायियों के एक समूह ने पुलिस पर शिथिलता का आरोप लगाते हुए बड़े आंदोलन की बात कही है।