ATM में लगे सीसी कैमरे पर काले रंग से स्प्रे कर चुरा ले गए 20 लाख, मुजफ्फरपुर की घटना

मुजफ्फरपुर के सरैया में रेपुरा मलंग चौक पर स्थित एसबीआई के एटीएम से बीती रात गैस कटर से काटकर लगभग बीस लाख रुपये की चोरी हो गई। थाना प्रभारी रंजनी कांत पटेल ने बताया कि घटना की जानकारी सुबह मिली। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे कर दिया गया था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

संवाद सहयोगी, सरैया (मुजफ्फरपुर)। पुलिस की तमाम सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए शातिरों ने जैतपुर थाना क्षेत्र के रेपुरा मलंग चौक स्थित एसबीआइ की एटीएम को काटकर लगभग 20 लाख रुपये कैश चुरा लिए। घटना मंगलवार की देर रात तीन बजे के आसपास की बताई गई है।

बताया जाता है कि शातिर इतने चालाक थे कि पुलिस की पकड़ से बचने के लिए एटीएम में लगे सीसी कैमरे पर काले रंग से स्प्रे कर दिया था। इसके बाद गैस कटर से एटीएम काट कैश चोरी कर ले गए। थाना प्रभारी रंजनी कांत पटेल ने बताया कि घटना की सूचना उन्हें सुबह आठ बजे मिली।

एटीएम से 20 लाख रुपये चोरी की सूचना है। एटीएम के कस्टोडियन ने बताया कि मंगलवार की शाम छह बजे 21 लाख रुपये डाले गए थे। एटीएम में लगे सीसी कैमरे पर ब्लैक स्प्रे कर दिया गया है। इस कारण कुछ पता नहीं चल रहा है।

उल्लेखनीय है कि जिस एटीएम में चोरी की घटना हुई है, वह एसबीआइ शाखा से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एटीएम की सुरक्षा के लिए गार्ड की भी तैनाती नहीं की थी। आसपास में बाजार और घनी आबादी है। बावजूद इसके शातिरों ने पूरी चालाकी से इस वारदात को अंजाम दिया।

पुलिस के अनुसार आसपास के सीसी कैमरों को खंगाला जा रहा है। शातिरों की पहचान की कोशिश की जा रही है। सरैया थाना क्षेत्र के रेपुरा रायपुर महादेव बाजार स्थित एसबीआइ एटीएम से करीब डेढ़ माह पूर्व 28 अगस्त को 26 लाख रुपये चोरी की घटना हुई थी। पुलिस अभी तक मामले का उद्भेदन नहीं कर सकी है।

एटीएम को निशाना बनाने वाले बदमाशों के सामने पुलिस पस्त मुजफ्फरपुर : पुलिस की तमाम गश्ती व्यवस्था को धता बताकर एटीएम को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। वारदात को अंजाम देकर बदमाश भाग निकलते, लेकिन पुलिस को इसकी भनक नहीं लग पाती। इससे प्रतीत हो रहा कि एटीएम से चोरी करने वाले बदमाशों के उत्पात के सामने पुलिस पस्त हो गई है। करीब दो महीने पूर्व सरैया व तुर्की इलाके में दो एटीएम को निशाना बनाया गया था।

गैस कटर से काटकर एटीएम से लाखों की रकम की चोरी कर ली गई थी। इसके पूर्व पिछले वर्ष भी चार एटीएम को निशाना बनाया गया था। तमाम मामलों में केस दर्ज कर पुलिस की कार्रवाई सिमटी है। सीसी कैमरे में बदमाशों के तस्वीर कैद होने के बाद भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

पुलिस की जांच में पता चला कि स्थानीय स्तर पर एटीएम से चोरी करने वाला कोई गिरोह नहीं है। घूम-घूमकर घटना को अंजाम देने वाले मेवात गिरोह के बदमाशों की इसमें संलिप्तता है। गिरोह के बदमाश घूम-घूमकर विभिन्न जिलों में घटना को अंजाम देते है।

बता दें कि हरियाणा व दिल्ली के सीमावर्ती इलाके का यह मेवात गिरोह है। गिरोह के बदमाशों के द्वारा अलग-अलग शहरों में घूमकर गैस कटर से एटीएम काटकर कैश की चोरी की जाती है। इस गिरोह के बदमाशों द्वारा वेश बदलकर व महिलाओं के कपड़े पहनकर घटना को अंजाम दिया जाता है। पूर्व की घटनाओं में महिलाओं के कपड़े पहने हुए तस्वीर पुलिस को मिले थे, लेकिन गिरफ्तारी में पुलिस विफल साबित रही।

पिछले साल जिले के सदर, करजा व सरैया थाना क्षेत्र में चार बैंकों के एटीएम को निशाना बनाया गया था। सीसी कैमरे को खंगाला गया। इसमें संदिग्धों के तस्वीर कैद मिले। लक्जरी वाहन भी दिखे। फुटेज के आधार पर पटना व गया तक पुलिस पहुंची, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अब तक पुलिस खाली हाथ है।

पुलिस का कहना है कि मेवात का यह गिरोह ट्रक पर कार लादकर पहुंचता है। एटीएम के पास ट्रक लगाकर रखता है। उसकी आड़ में एटीएम में घुसकर गैस कटर से मशीन काटता है। फिर कैश लेकर कार व ट्रक से अलग-अलग दिशा में निकल जाते हैं।

गिरोह के बदमाश इतने शातिर होते है कि पांच से सात मिनट में ही गैस कटर से एटीएम काटकर कैश निकाल लेते हैं। करीब दो वर्ष पूर्व अहियापुर में बाजार समिति के पास गैस कटर से एटीएम काटकर 34.71 लाख रुपये की चोरी कर ली गई थी।

वीडियो फुटेज में देखा गया कि ब्लैक स्प्रे पेंट से सीसी कैमरे के लेंस को पोत दिया था। इसके कुछ दिनों बाद इसी गिरोह के द्वारा मझौलिया में एटीएम मशीन को गैस कटर से काटकर 17.45 लाख रुपये की चोरी कर ली गई थी।