    Bihar News: वोटिंग से एक दिन पहले भाजपा विधायक का वीडियो वायरल, पैसे बांटने का आरोप; FIR दर्ज

    By Sanjay Kumar UpadhyayEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 07:53 PM (IST)

    बिहार में मतदान से पहले भाजपा विधायक का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें उन पर पैसे बांटने का आरोप है। इस घटना के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। विपक्षी दलों ने भाजपा पर हमला बोला है और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है, जबकि भाजपा ने आरोपों को निराधार बताया है।

    वोटिंग से एक दिन पहले भाजपा विधायक का वीडियो वायरल, पैसे बांटने का आरोप

    संवाद सहयोगी, पताही। चिरैया विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी व विधायक लालबाबू प्रसाद का पैसा बांटते एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो प्रसारित होने की सूचना पर प्रशासनिक स्तर पर त्वरित कार्रवाई की गई है।

    इस सिलसिले में जिला प्रशासन की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि नकद वितरण की सूचना पर त्वरित कार्रवाई की गई। टीम द्वारा जांच के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एवं समर्थकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

    इस संबंध में पताही के थानाध्यक्ष बबन कुमार ने बताया कि सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ उदय कुमार ने एनडीए से भाजपा के प्रत्याशी व अन्य के विरुद्ध पैसा बांटने का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया है।

    आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर भाजपा प्रत्याशी ने बताया कि उनके द्वारा महिला को पैसा नहीं दिया गया है।