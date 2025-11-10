Bihar News: वोटिंग से एक दिन पहले भाजपा विधायक का वीडियो वायरल, पैसे बांटने का आरोप; FIR दर्ज

संवाद सहयोगी, पताही। चिरैया विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी व विधायक लालबाबू प्रसाद का पैसा बांटते एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो प्रसारित होने की सूचना पर प्रशासनिक स्तर पर त्वरित कार्रवाई की गई है।

इस सिलसिले में जिला प्रशासन की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि नकद वितरण की सूचना पर त्वरित कार्रवाई की गई। टीम द्वारा जांच के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एवं समर्थकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।