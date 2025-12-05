Bihar Crime: BJP नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग, कानून-व्यवस्था पर उठे सवाल, राजनीतिक गलियारों में हड़कंप
मुजफ्फरपुर में बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष विनोद दास पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाईं, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मनियारी थाना क्षेत्र ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बिहार में अपराधियों के हौसले एक बार फिर आसमान पर नजर आए। पुलिस प्रशासन के तमाम दावों के बीच मुजफ्फरपुर गुरुवार देर शाम फायरिंग की गूंज से दहल उठा। मनियारी थाना क्षेत्र के अमरख पंचायत, सीतारामपुर लीची गाछी के पास अज्ञात अपराधियों ने बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष विनोद दास पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। बाइक से घर लौट रहे विनोद दास को अपराधियों ने घात लगाकर निशाना बनाया और बेहद नजदीक से फायरिंग की गई।
गोलियों की आवाज़ सुनते ही इलाके में अफरातफरी मच गई। खून से लथपथ हालत में उन्हें स्थानीय लोगों के सहयोग से तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया।
डॉक्टरों ने उनकी स्थिति बेहद नाज़ुक बताई है और विशेष टीम लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रही है।
परिजनों ने इस हमले को पूरी तरह सुनियोजित साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि विनोद दास को पहले से धमकियां मिल रही थीं और इस वारदात से साफ है कि अपराधियों ने लंबे समय तक उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी गई थी।
परिवार ने पुलिस प्रशासन से तत्काल कार्रवाई और हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की है।
जानकारी के अनुसार, विनोद दास एक शादी समारोह से लौट रहे थे। हमलावरों ने अंधेरे का फायदा उठाकर पीछे से बाइक पर आकर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए।
स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की हलचल बढ़ी थी लेकिन पुलिस का एक्शन बेहद कमजोर था।
घटना की सूचना मिलते ही मनियारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे इलाके में नाकेबंदी की गई है और पुलिस आसपास के सभी CCTV फुटेज खंगाल रही है।
अधिकारियों ने दावा किया है कि अपराधियों की पहचान जल्द कर ली जाएगी और हमलावरों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा।
राजनीतिक गलियारों में इस घटना को लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। विपक्ष के साथ-साथ सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने भी कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है।
लगातार बढ़ती अपराध की घटनाओं ने मुजफ्फरपुर पुलिस पर दबाव और बढ़ा दिया है।
बिहार में अपराधों की बढ़ती घटनाओं के बीच यह हमला राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा प्रश्नचिह्न बनकर सामने आया है।
जनता का गुस्सा और नेताओं की चिंता एक बार फिर इस बात की पुष्टि करते हैं कि कानून-व्यवस्था को सुधारने के दावों को जमीन पर उतारना अब अनिवार्य हो गया है।
