    'बिजली कनेक्शन बदलवाना है तो पैसे के साथ दीजिए चिल्ड बियर', सामने आया चौंकाने वाला मामला

    By Gopal Tiwari Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 08:20 PM (IST)

    एक आश्चर्यजनक मामले में, बिजली कनेक्शन बदलने के लिए रिश्वत के तौर पर चिल्ड बियर मांगने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पैसे क ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। राज्य सरकार जहां 125 यूनिट फ्री बिजली देकर लोगों को राहत दे रही है, वहीं कुछ बिजली अधिकारी बिचौलियों से मिलकर मोटी रकम उगाही में लगे है। ऐसा ही एक मामला पूर्वी डिवीजन के मारकन सेक्शन का सामने आया है। कनेक्शन बदलवाने के नाम पर पैसा के साथ चिल्ड बियर भी मांगी जा रही है।

    इसका ऑडियो प्रसारित होने के बाद विभागीय जांच शुरू हो गई है। सहायक विद्युत अभियंता अरविंद कुमार ने सकरा थाने में धर्मेंद्र कुमार नामक व्यक्ति पर प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। दूसरी ओर, सीहो के उपभोक्ता अनिल कुमार ने सकरा थाने में होमगार्ड जवान दीपक मिश्रा व पूर्व मीटर रीडर धर्मेंद्र कुमार पर टैरिफ बदलवाने के नाम पर पैसा मांगने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है।

    आरोप है कि मारकन एई ने वहां सैकड़ों लोगों को टैरिफ बदलने के नाम पर पर्ची थमा दी है। 80 हजार से पांच लाख रुपये तक फाइन भरने को कहा गया है। वहीं जिनको पर्ची नहीं दी गई, उनको फोन कर जल्द पैसा लेकर आने को कहा गया। कई लोगों से पैसे भी लिए गए हैं।

    शिकायत मिलने पर मुजफ्फरपुर सर्किल के विद्युत अधीक्षण अभियंता पंकज राजेश ने पूर्वी डिवीजन के विद्युत कार्यपालक अभियंता श्रवण ठाकुर के साथ टीम बनाकर मारकन सेक्शन के सहायक विद्युत कार्यालय में छापेमारी की और कई कागजात जब्त कर रामदयालु सर्किल आफिस लाए गए। उनकी जांच हो रही है।

    देखा जा रहा कि मारकन के सहायक विद्युत अभियंता ने किस तरह टैरिफ बदल पर्ची थमाई। उनका क्या मकसद था। इस बीच उपभोक्ताओं के साथ बातचीत के करीब 10 ऑडियो भी प्रसारित हो रहे हैं। उनमें मारकन पावर सब स्टेशन पर ड्यूटी में तैनात होमगार्ड जवान दीपक मिश्रा व पूर्व मीटर रीडर धर्मेंद्र कुमार काम कराने के एवज में 10 से 15 हजार रुपये मांग रहे है।

    विद्युत अधीक्षण अभियंता को सभी ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग दी गई है। बिजली अधिकारी ने उक्त होमगार्ड जवान के खिलाफ डीएम व होमगार्ड कमांडेंट को पत्र देकर कार्रवाई के लिए आग्रह किया है। बिजली कनेक्शन बदलने के नाम पर फाइन के साथ नोटिस देने पर लोगों में आक्रोश है। उपभोक्ता अनिल कुमार ने बताया थाने व बिजली अधिकारी से शिकायत करने पर आवेदन वापस लेने की धमकी दी जा रही है।

    बिना नोटिस एनडीएस-1 से एनडीएस-2 का कनेक्शन नहीं लेने पर फाइन कर दिया गया है। पहले नोटिस आना चाहिए था। शिविर लगाकर टैरिफ बदलवाने के लिए बताना चाहिए था। इधर सहायक विद्युत अभियंता अरविंद कुमार ने कहा यह सब मेरे कार्यालय कैंपस से बाहर का मामला है। इससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है। टैरिफ बदलने के सवाल पर कहा जेई ने जहां-जहां से रिपोर्ट किया, उन्हीं को नोटिस भेजा गया है।

    सहायक विद्युत अभियंता के खिलाफ जांच की जा रही है। मामला पकड़ में आने पर ऊर्जा विभाग मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी गई है। पूर्व मीटर रीडर पर सकरा थाने में प्राथमिकी कराई गई है। होमगार्ड जवान पर कार्रवाई के लिए डीएम, कमांडेंट को पत्र देकर आग्रह किया गया है। - पंकज राजेश, विद्युत अधीक्षण अभियंता, मुजफ्फरपुर सर्किल