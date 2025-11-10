Bihar Assembly Elections: मतगणना केंद्रों पर तीन पालियों में मजिस्ट्रेट की ड्यूटी, कार्य समाप्ति तक निगरानी
Bihar Assembly Elections: अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतगणना केंद्रों और बज्रगृहों की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सतर्क रहने और समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर संतोष जताया और कहा कि सीसी कैमरे और पुलिस बल की तैनाती से निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित होगी। प्रतिनिधियों ने बज्रगृह की सुरक्षा को भी सुदृढ़ बताया।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Assembly Election 2025: मतगणना केंद्र व बज्र गृह की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए निर्वाचन विभाग पटना के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अमित पांडे रविवार को अहियापुर बाजार समिति परिसर पहुंचे।
इस दौरान उन्होंने बज्रगृह एवं मतगणना केंद्र का स्थलीय निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर कई बिंदुओं पर निर्देश दिया। उनके साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी व जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन तथा वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार उपस्थित रहे।
निरीक्षण के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के वज्रगृह में स्थापित सीसी कैमरा मानीटरिंग की व्यवस्था को परखा। नियंत्रण कक्ष से लेकर प्रवेश द्वार तक सभी सुरक्षा स्तरों का निरीक्षण किया।
इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि मतगणना तक सतर्कता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और सुरक्षा के प्रत्येक स्तर पर समन्वय बना रहना चाहिए। निरीक्षण के दौरान ने सभी विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की।
उनसे सुरक्षा व्यवस्था के बारे में फीडबैक लिया। सभी प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन द्वारा की गई सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुदृढ़ एवं पारदर्शी व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा सीसी कैमरा तथा तीन पालियों में मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है। वे लोग स्वयं लगातार निगरानी कर रहे हैं।
सुरक्षा की सभी व्यवस्था सुदृढ़ एवं पारदर्शी है। अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि बज्रगृह की निगरानी व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश असंभव है। सीसी कैमरा, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और प्रशासनिक निगरानी की यह प्रणाली निष्पक्ष मतगणना की दिशा में एक मजबूत कदम है।
