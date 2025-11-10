Bihar Assembly Elections: मतगणना केंद्रों पर तीन पालियों में मजिस्ट्रेट की ड्यूटी, कार्य समाप्ति तक निगरानी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Assembly Election 2025: मतगणना केंद्र व बज्र गृह की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए निर्वाचन विभाग पटना के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अमित पांडे रविवार को अहियापुर बाजार समिति परिसर पहुंचे।

इस दौरान उन्होंने बज्रगृह एवं मतगणना केंद्र का स्थलीय निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर कई बिंदुओं पर निर्देश दिया। उनके साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी व जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन तथा वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के वज्रगृह में स्थापित सीसी कैमरा मानीटरिंग की व्यवस्था को परखा। नियंत्रण कक्ष से लेकर प्रवेश द्वार तक सभी सुरक्षा स्तरों का निरीक्षण किया।

इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि मतगणना तक सतर्कता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और सुरक्षा के प्रत्येक स्तर पर समन्वय बना रहना चाहिए। निरीक्षण के दौरान ने सभी विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की।