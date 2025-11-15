एनडीए का शानदार प्रदर्शन देख विरोधी बोली, ये लहर नहीं...सुनामी है
Bihar chunav Result: मुजफ्फरपुर में मतगणना के दौरान एनडीए उम्मीदवारों के रुझान आने के साथ ही जश्न शुरू हो गया। समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों के साथ अबीर की होली खेली और मिठाईयां बांटी। उम्मीदवारों ने मंदिरों में जाकर आशीर्वाद लिया और जनता को समर्पित किया। समर्थकों ने मोदी-नीतीश के नारे लगाए।
बाबुल दीप, मुजफ्फरपुर। Bihar chunav Result: ये लहर नहीं, सुनामी है...मोदी-नीतीश सब पर भारी हैं...। मतगणना केंद्र से सौ मीटर की दूरी पर सुबह से सभी पार्टियों के समर्थकों की भीड़ जुटने लगी।
बाहर फूल-माला की दुकानें सज गई थी। सभी दल के समर्थक अपने-अपने उम्मीदवार की जीत को लेकर आश्वस्त थे। मतगणना शुरू होने के बाद नौ बजे से रूझान आना शुरू हुआ।
इसमें एनडीए के उम्मीदवारों ने बढ़त बनाई। इसके बाद एनडीए खेमे में जश्न का माहौल शुरू हो गया, लेकिन राजद, कांग्रेस और वाइपी के समर्थक इसे शुरुआती रूझान मानकर डटे हुए थे।
दोपहर बाद स्थिति पूरी तरह बदलने लगी। जिले के 11 में से 10 सीटों पर भाजपा, जदयू और लोजपा (रा) के उम्मीदवार बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे थे। इसके बाद विपक्षी खेमे में सन्नाटा पसरना शुरू हो गया और एनडीए समर्थकों ने ढ़ाेल-नगाड़े और बैंड-बाजा की आवाज जोर-जोर से होने लगी।
दोपहर करीब तीन बजे के बाद एनडीए समर्थकों के खेमे में अबीर की होली खेलकर और मिठाई खिलाकर जश्न मनाया जाने लगे। इस समय तक सभी सीटों पर 20 राउंड पूरे हो चुके थे।
जीत का अंतर बहुत आगे बढ़ गया था। सिर्फ कुढ़नी सीट को लेकर खींचतान चल रही थी, लेकिन चार बजे के बाद यहां की स्थिति भी बहुत हद तक स्पष्ट हो गई।
जश्न का माहौल, नाचते-गाते समर्थक और ढ़ोल-नगाड़ों की आवाज दूर-दूर तक सुनाई देने लगे। समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी भी की। उम्मीदवार जब एक-एक कर मतगणना केंद्र के बाहर निकले तो समर्थकों का हुजूम टूट पड़ा।
हर कोई अपने चहेते उम्मीदवार के गले में फूलों की माला डालने को बेताब था। जीत के नारे और मोदी-नीतीश के जयकारे से पूरा इलाका गुंज उठा।
मंदिरों में पहुंचकर लिया आशीर्वाद
जीत के बाद अहियापुर जीरोमाइल से एनडीए उम्मीदवारों ने भव्य जुलूस निकाला। हजारों की संख्या में समर्थकों की भीड़ रही। वहां से निकलने के बाद जनता का आभार व्यक्त करते हुए मंदिरों में पहुंचकर पूजा-अर्चना की और भगवान का आर्शीवाद लिया। उम्मीदवारों ने इस जीत को पूरी तरह जनता को समर्पित किया और कहा कि जिस सोच और मुद्दे पर जनता ने उन्हें मत दिया है, उसे पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
