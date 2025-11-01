Language
    मोकामा की घटना का असर, लाइसेंसी हथियार वालों के लिए प्रशासन ने बनाई नई व्यवस्था  

    By Sanjiv Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 11:49 AM (IST)

    Bihar Assembly Election 2025: मोकामा में हुई घटना के बाद, प्रशासन ने लाइसेंसी हथियार धारकों के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था के तहत, हथियार धारकों को अपने हथियारों का नियमित सत्यापन कराना होगा और उन्हें सुरक्षित रखना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। प्रशासन हथियारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहा है।

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता,मुजफ्फरपुर Bihar Assembly Election 2025: जिले में भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को अपने आर्म्स जमा कराने का निर्देश दिया गया है। आर्म्स को संबंधित थाना या आधिकारिक आर्म्स की दुकानों में हथियार को जमा कराने का निर्देश दिया गया है।

    शनिवार की शाम तक संबंधित थाना या दुकानों में हथियार को जमा कराने को कहा गया है। जमा कराने के बाद रसीद संबंधित थानाध्यक्ष को सौंप देना है। इस विषय में पुलिस पदाधिकारियों का कहना है कि मुख्यालय के आदेश के बाद थानाध्यक्षों को इस संंबंध में निर्देश दिया गया है।

    बताया गया है कि चुनाव के बाद धारक हथियार वापस ले सकते हैं। बता दें कि जिले में करीब 3400 लाइसेंसी हथियार हथियार हैं। पुलिस का कहना है कि चुनाव को लेकर निर्धारित तिथियों पर आर्म्स का विभिन्न थानों में सत्यापन कराया गया था। हालांकि मोकामा की घटना के बाद इस तरह का आदेश जारी किया गया है।

    कई लाइसेंसी आर्म्स धारक ने बताया कि उन्हें हथियार जमा करने का काल आया है। आशंका व्यक्त की जा रही कि चुनाव प्रचार के दौरान या मतदान के दिन दहशत फैलाने के लिए लाइसेंसी हथियारों का प्रयोग किया जा सकता है।

    इसलिए लाइसेंसी हथियार को संबंधित थाना या दुकानों में जमा कराने काे कहा गया है। सदर थानाध्यक्ष अस्मित कुमार ने बताया कि लाइसेंसी आर्म्स धारकों को काल कर हथियार जमा कराने के लिए कहा गया है।

    शनिवार को इलाके के लोग लाइसेंसी हथियार जमा करेंगे। नगर थानाध्यक्ष कमलेश कुमार ने बताया कि छह लाइसेंसी हथियार जमा कराए गए हैं। शनिवार को अन्य लाइसेंसी हथियार जमा कराए जाएंगे।

    कई लाइसेंसधारियों को आए फोन

    मुख्यालय के निर्देश के बाद जिले के कई लाइसेंसधारकों को संबंधित थाने से फोन आया है। इनमें जिले के कई नेता, चिकित्सक, कर्मचारी, व्यापारी आदि शामिल हैं। हालांकि इस संबंध में किसी तरह का लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है।

    एक लाइसेंसधारक ने बताया कि जिले में एक भी आर्म्स दुकान के लाइसेंस का नवीकरण नहीं होने की बात पिछले दिनों सामने आई थी। ऐसे में वह कहां आर्म्स जमा कराएं? हालांकि संबंधित थाना में इसे जमा कराने की व्यवस्था दी गई है।